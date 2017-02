Richtig mit Ärztefehlern umgehen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die wichtigste Währung in der Medizin ist das Vertrauen. Wer für eine Operation ins Krankenhaus muss, liefert sich aus. Er gibt sich, sein Wohl und sein Leben in die Hand von Menschen, die er vorher niemals gesehen hat. Der Patient ist zum Vertrauen gezwungen.

In diesem Zusammenhang klingen Nachrichten über eine steigende Anzahl von Behandlungsfehlern beunruhigend. Kritiker beklagen, dass es im hochtechnisierten und knallhart durchkalkulierten Klinikbetrieb zwangsläufig zu immer mehr Pfusch am Patienten kommt. Da das Personal systematisch überfordert sei, könne es eben nicht so sorgsam und gründlich arbeiten, lautet der Vorwurf. Und die Kritik ist auch berechtigt.

Doch sollten die Patienten sich nicht unnötig verängstigen lassen. Der Anstieg der Fehler hat noch andere Gründe. Ein ganz wichtiger ist, dass Patienten und Ärzte inzwischen besser damit umgehen. Immer mehr Patienten legen ihre Scheu davor ab, eine Fehlbehandlung vor Gericht oder die ärztlichen Gutachterkommissionen zu bringen. Aber auch die Ärzte selbst erkennen, dass der offene Umgang mit Fehlern zu ihrem Berufsbild gehört, gehören muss. Nur so können andere aus den Fehlern lernen. Nur so verdienen die Mediziner das Vertrauen, das die Patienten in sie setzen.