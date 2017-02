Tagsüber die meisten Einsätze

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Der Einsatzwille ist groß, Aus- und Weiterbildung werden ernst genommen, mit dem Nachwuchs wird kontinuierlich gearbeitet. Dennoch musste zur Jahreshauptversammlung der Petershagener Ortswehr ein gravierendes Problem in den Mittelpunkt gestellt werden.

Mit Urkunde und Orden: Befördert und geehrt worden sind diese Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Petershagen (siehe Kasten links) zur Jahreshauptversammlung am Freitag. © MOZ/Gabriele Rataj

Es sind gegenläufige Tendenzen, die Marco Rutter am Freitag anhand seiner Power-Point-Präsentation aufzeigt und erläutert. Beim Gefahrenpotenzial geht die Kurve nach oben, bei der personellen Einsatzstärke der Feuerwehr am Tage fällt sie hingegen ab.

Der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil Petershagen hält seinen Rechenschaftsbericht über 2016 erneut auf diese einprägsame Weise. Zuvor hat Rutter das Einsatzgeschehen akribisch analysiert, Zahlen und Fakten zusammen- und Vergleiche angestellt, um daraus Tendenzen ableiten und Konsequenzen für die Arbeit der Feuerwehr in diesem Jahr sichtbar machen zu können. Und die haben es in sich.

Nicht die Anzahl der Einsätze ist es, über die Nachdenken angesagt ist. Diese können auf der Internetseite der Ortswehr nachgelesen werden. Immer deutlicher ist zu sehen, dass sich die Art und Weise der Einsätze weiter verschiebt: vom Brandgeschehen hin zu sturm- und witterungsbedingten Einsätzen, zu Verkehrsunfällen, Öl- und Gefahrstoffeinsätzen und vor allem zu medizinischen Notfällen.

Letztere stellten im Vorjahr prozentual im Doppeldorf sogar den größten Anteil dar und hängen auch mit der demografischen Entwicklung zusammen. 50 Prozent der Einwohner seien über 50 Jahre alt. "Vom Schlafdorf zum Lebensmittelpunkt", bringt es der Ortswehrführer auf den Punkt.

Der Personalbestand liegt mit 36 Einsatzkräften zwar unter der Sollstärke von 41 (laut Landesweisung), doch das könne im Zusammenspiel mit der Eggersdorfer Ortswehr nivelliert werden, meinte Rutter. Viel mehr Kopfzerbrechen bereitet allerdings die generelle Verfügbarkeit von Einsatzkräften am Tage, da ein Großteil der Aktiven nicht am Wohnort arbeitet, sondern pendelt - ein allgemeines Problem.

Hier hat sich das Verhältnis komplett gewandelt, machte Marco Rutter an Tabellen sichtbar. Nur ein Beispiel: Waren es 1991 gerade einmal 13 Prozent der Einsätze, die werktags zwischen 6 und 18 Uhr erfolgten, liegt diese Zahl im Vorjahr bei 49 Prozent.

Wird das in Beziehung zur Verfügbarkeit von Einsatzkräften am Tage gesetzt, zeigt sich die eigentliche Dramatik. So standen 2016 werktags zwischen 6 und 18 Uhr im Schnitt acht aktive Feuerwehrleute zur Verfügung, abends und nachts 13. Das sind gerade einmal 22 bzw. 36 Prozent der Einsatzkräfte - bei fallender Tendenz gegenüber 2013. Eine Folge davon: die zunehmende Parallelalarmierung mit der Eggersdorfer Wehr.

Das sei eine Entwicklung, gegen die die Feuerwehrleute von sich aus wenig tun können, konstatiert Marco Rutter. Es ist mit den kontinuierlichen Aus- und Fortbildungen, gemeinsamen Einsatzübungen, vielfältigsten Zusatzqualifizierungen, praktischen Trainings in Firmen und einer sehr engagierten Jugendarbeit, die der Ortswehrführer ebenso darstellt, nicht zu lösen.

Eine dringende Forderung geht daher an die Gemeinde: Feuerwehr als Teil des Aufgabengebietes in Stellenbeschreibungen für technische Gemeindeangestellte aufzunehmen, um Arbeitsplätze für Aktive am Ort zu generieren.

Ob nur so das Problem der Tageseinsatzstärke gelöst werde, das bezweifelt Bürgermeister Olaf Borchardt. Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Rita Schmidtverknüpft das Problem überdies mit der Arbeit am Ortsentwicklungskonzept und Blick auf den Landesentwicklungsplan. Wie viel Zuzug könne sich das Doppeldorf noch leisten bei Erfüllung aller seiner Pflichtaufgaben?

Beide danken, wie zuvor der Ortswehrführer, den Feuerwehrleuten und zuständigen Gemeindemitarbeitern, Partnern und Angehörigen für engagiertes Wirken im Ehrenamt und Verständnis.