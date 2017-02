Der Unmut wächst

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wohin man auch guckt: Es gibt kaum eine Justizbehörde in Brandenburg, die nicht unter der prekären Personalsituation leidet. Ebenso wie an Staatsanwälten fehlt es an Richtern, Bewährungshelfern oder Justizwachtmeistern. Die Kollegen sind längst an den Grenzen ihrer Belastbarkeit angekommen. Und die Überalterung wird diese Entwicklung in den nächsten Jahren noch verstärken.