Sozialbetrüger kassieren doppelt

Berlin (MOZ) Berliner Sozialämter fordern derzeit Geld von jenen Leistungsempfängern zurück, die von betrügerischen Praktiken ihres Pflegedienstes profitiert haben sollen. Allerdings hat das Landessozialgericht die Behörden in diesem Versuch nun gebremst.

Die jüngsten Beschlüsse des Landessozialgerichts (LSG) Berlin-Brandenburg dürften Sozialämter in ganz Deutschland aufforchen lassen.

Die jüngsten Beschlüsse des Landessozialgerichts (LSG) Berlin-Brandenburg dürften Sozialämter in ganz Deutschland aufforchen lassen.

Die jüngsten Beschlüsse des Landessozialgerichts (LSG) Berlin-Brandenburg dürften Sozialämter in ganz Deutschland aufforchen lassen. In einer Reihe von Fällen haben die LSG-Richter entschieden, dass Berliner Sozialämter Leistungsempfängern nicht die Bezüge kürzen dürfen, obwohl diese im Verdacht stehen, mit einem betrügerischen Pflegedienst kooperiert und dafür dicke Provisionen eingesteckt zu haben.

Zum Hintergrund: Bundesweit wird seit einigen Jahren wegen Betrugs gegen zahlreiche Pflegedienste ermittelt. Dabei ist deren Masche immer die gleiche: Zulasten der Sozialleistungsträger werden Pflegeleistungen abgerechnet, die tatsächlich nicht erbracht wurden. Als Komplizen der Pflegeunternehmen wirken neben Ärzten vor allem auch Patienten mit, indem sie den Erhalt gar nicht erbrachter Pflegeleistungen quittieren und so deren Abrechnung ermöglichen. Zur Belohnung erhalten sie monatlich einen Anteil am Betrugserlös, der im Milieu "Kick-Back-Zahlung" genannt wird.

Im Fokus der Berliner Staatsanwaltschaft stand zuletzt der Pflegedienst "Mit Herz und Seele", der inzwischen schließen musste. Sichergestellte Kassenbücher und Dienstpläne deuten darauf hin, dass rund 300 Patienten in den Abrechnungsbetrug des Unternehmens verwickelt waren. Unter ihnen auch eine 67-Jährige, die - ebenso wie viele andere - nicht nur Sozialleistungen für die Pflege erhielt, sondern seit Jahren auch Sozialhilfe zur Sicherung des täglichen Lebensunterhalts bezieht, in ihrem Fall die sogenannte Grundsicherung im Alter. Nachdem nun die Machenschaften des Pflegedienstes aufgeflogen waren, forderte das zuständige Sozialamt Steglitz-Zehlendorf zu viel gezahlte Sozialhilfe von der Frau zurück. Zur Begründung hieß es, dass sie von November 2014 bis Februar 2015 für ihre Mitwirkung am Abrechnungsbetrug ein Einkommen aus Kick-Back-Zahlungen zwischen 245 und 336 Euro monatlich erzielt hat. Dadurch habe sich ihre Hilfebedürftigkeit entsprechend verringert.

Gegen den Bescheid des Sozialamtes legte die Berlinerin Widerspruch ein und schaltete gleichzeitig das Sozialgericht mit dem Ziel ein, die sofortige Vollziehung der Rückforderung zu stoppen. Vor Gericht behauptete sie, sie habe Kick-Back-Zahlungen nie erhalten, allerdings vertrauensvoll Unterschriften über Pflegeleistungen geleistet. Die Richter überzeugte diese Aussage nicht. Der Bescheid des Sozialamts sei rechtmäßig, entschieden sie im vergangenen Herbst.

Vor Kurzem hat sich nun auch das Landessozialgericht in Potsdam mit einigen ähnlichen Fällen beschäftigt, nachdem betroffene Sozialleistungsempfänger gegen die entsprechenden Beschlüsse des Sozialgerichts Beschwerde eingereicht hatten. Anders als die Berliner Kollegen kommen die Potsdamer Richter zu dem Schluss, dass die Sozialämter die sofortige Vollziehung ihrer Bescheide nicht anordnen durften.

Zur Begründung heißt es, dass Kick-Back-Zahlungen als Gewinne aus begangenen Straftaten kein Einkommen im Sinne des Sozialhilferechts darstellen. Eine Behörde könne nicht verlangen, Einkünfte aus strafbaren Handlungen zum Bestreiten des Lebensunterhalts einzusetzen, um so den Anspruch auf staatliche Sozialleistungen zu mindern.

Das letzte Wort ist in dieser Angelegenheit allerdings noch nicht gesprochen. LSG-Sprecher Axel Hutschenreuther weist darauf hin, dass es sich bei allen bisherigen Gerichtsbeschlüssen um Entscheidungen im Eilverfahren handelt. Solche Verfahren dienen dazu, Streitfälle eilig, aber vorläufig zu regeln. Eine abschließende Klärung ist immer erst im Hauptsacheverfahren, also durch das Klageverfahren, zu erwarten. Derweil sind entsprechende Klagen bereits am Berliner Sozialgericht anhängig, wie dessen Sprecher Marcus Howe bestätigt.

Gleichzeitig ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft derzeit in mehreren Fällen wegen Betrugs gegen Pflegedienste und etwaige Empfänger von Kick-Back-Zahlungen. Bei den Übeltätern soll es sich vor allem um Einwanderer aus Russland handeln. Abzuwarten wird auch sein, ob die Pflegekassen gezahlte Vergütungen für nicht erbrachte Pflegeleistungen erfolgreich zurückfordern werden können.