Stephanus-Kicker verteidigen Silber

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Ihren zweiten Platz vom vergangenen Jahr haben die Stephanus-Kicker beim Behindertenfußball verteidigt. Nach einer Umstellung der Mannschaft, haben sich die zwölf Spieler am Sonnabend in guter Form präsentiert. Auch die Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund funktioniert seit vier Jahren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549921/

Eins muss man den Fußballern der Stephanus-Werkstätten lassen, an Motivation fehlt es den zwölf Spielern nicht. Das haben zumindest die Jubelschreie nach den einzelnen Siegen am Sonnabend bewiesen.

Zum Turniersieg hat es beim zweiten Landesklasse-Turnier im Behindertenfußball in diesem Jahr zwar nicht gereicht. Dafür glänzten die Stephanus-Kicker auf dem silberfarbenen Rang und verteidigten damit ihren zweiten Platz in der Kurstadthalle aus dem Vorjahr.

"Wir hatten ein paar Umstellungen in der Mannschaft", sagte Mario Leyen, der mit Burkhard Maler die Mannschaft betreut. "Einige der älteren Spieler sind auf eigenen Wunsch zurückgetreten", sagte Neyen, der sich bereits seit 19 Jahren für den Behindertenfußball in Bad Freienwalde stark macht. "Dafür sind einige Jüngere nachgerückt." Trainiert werden die Stephanus-Kicker von Heiko Schulz, Trainer beim Kreissportbund (KSB) Märkisch-Oderland.

Durch den KSB existiert die Mannschaft überhaupt noch. Vor etwa vier Jahren drängte der Behindertensportverband die Mannschaften der Behindertenwerkstätten, sich örtlichen Sportvereinen anzuschließen. "Weil wir Sportler aus Falkenberg, dem Oderbruch und der Inselregion haben, wollten wir uns nicht einem bestimmten Verein anschließen", erklärte Mario Neyen. Also stand der KSB als neuer Partner an ihrer Seite. "Allein hätten wir das nicht alles stemmen können", sagte der Betreuer.

Die Zusammenarbeit mit dem KSB funktioniere einwandfrei, so Mario Neyen. Heiko Schulz komme einmal in der Woche für das Training in die Turnhalle des Bertolt-Brecht-Gymnasiums, und Burkhard Maler und Mario Neyen kümmern sich um die Organisation und Statistik der Spiele. "Diese Arbeit kann man nur mit Herzblut machen", sagte Christine Marx, Geschäftsführerin und Leiterin der Stephanus-Werkstätten. Auch sie wollte sich den Einsatz der Stephanus-Kicker am Sonnabend in der Kurstadthalle nicht entgehen lassen.

Ihren 350 Beschäftigen versucht die Leitung, ein erweitertes Sportangebot zu unterbreiten. "Jeder Beschäftigte, der Interesse an den Angeboten zeigt, kann diese zunächst ausprobieren und dann entscheiden, ob es etwas für ihn ist", sagte die Geschäftsführerin, die seit 24 Jahren für die Werkstätten in Bad Freienwalde tätig ist. Zu den weiteren Angeboten gehöre etwa eine Gymnastikgruppe.

Die Begeisterung für das Fußballangebot in der Einrichtung stecke in jedem Fall an, so Mario Neyen. "Den Spaß will ich mir nicht entgehen lassen." Die Betreuer wissen, wie die sportlichen Erfolge das Selbstbewusstsein stärken und die Freude am täglichen Leben sowie für die Arbeit steigen lassen. Gerade Spieler mit Handicap sind nicht immer einfach zu motivieren, auch weil es angesichts gesundheitlicher Probleme immer wieder zu Trainings- oder Turnierausfällen kommen kann. Wie auch das Fehlen der beiden Mannschaften aus Heilbrunn und Wünsdorf am Sonnabend zeigte.

Die Stephanus-Kicker haben in jedem Fall Durchhaltevermögen bewiesen und konnten sich sogar über die Ehrung des Torschützenkönigs freuen. Alexander Manske hatte sich im Turnier mit elf Toren an die Spitze geschossen. Vielleicht reicht es mit dieser Perspektive in diesem Jahr sogar wieder zum Sieg in der Landesklasse und damit zu einem Aufstiegsticket in die Landesliga. Höher hinaus geht es im Wettkampfbetrieb des Behindertensportverbandes nicht. Jubeln können die Stephanus-Kicker jedenfalls schon wie Profis.