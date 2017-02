artikel-ansicht/dg/0/

Das Schwein ist tot. Schon früh am Morgen wurde es aus dem Stall geholt. Ganz stressfrei soll der Weg zur Schlachtebank erfolgen. "Es war ganz ruhig, hat überall noch mal herumgeschnüffelt", erzählt Fleischer Manuel Medjczyk. Nun liegt das fünf Zentner schwere tote Tier auf einem Holzgestell auf dem Hof und wird "rasiert". Fünf Männer - vom Geburtstag am Freitagabend sind noch genügend Helfer da - schubbern mit scharfen Messern die Borsten ab, ständig wird kochend heißes Wasser aus einem dampfenden Kessel über den Borg (kastrierter Eber) gegossen, damit das "Fell" sich besser löst. Das dauert seine Zeit.

Drumherum stehen die Frauen, für die die Arbeit erst nach dem Ausnehmen der Innereien beginnt. Die Kinder tollen unbekümmert um das tote Schwein herum. "Sie wachsen hier auf dem Dorf damit auf, dass ein Tier geschlachtet werden muss. Ich halte nichts davon, sie fern zu halten, sie sollen wissen, was sie essen und nicht wie viele Stadtkinder denken, das kommt automatisch in die Tiefkühltruhe im Supermarkt", sagt Simone Graske, die mit Mann und Schwiegereltern in Ragow wohnt und das Schwein eineinhalb Jahre nur mit Küchenresten, Gras, Heu und Schrot hochgepäppelt hat. "Da weiß man wenigstens, was man isst", ist Simone Graske überzeugt. Bei der Verarbeitung werden auch keine Konservierungsstoffe oder andere chemische Substanzen verwendet, höchstens Pökelsalz für die Dauerwurst.

Als die Schweinehaut sauber und glatt wie ein Kinderpopo ist, rückt der Traktor mit Hublader an, ein Haken wird an dem schweren Schwein befestigt und in die Höhe gezogen. Nun hängt es kopfüber in der Luft. Der Fleischer kann endlich zur Tat schreiten.

Mit einem scharfen Messer schlitzt der 35-Jährige den Bauch des Schweins auf, nach und nach entnimmt er das Geschlinge und die inneren Organe. "Simone, hier die Milz", ruft er und die Frau des Hauses eilt mit einer Schüssel herbei. Die Milz kommt später in die Wurst. "Bis auf die Gallenblase, die Kopfknochen, Zähne, Augen und Ohrmuscheln wird alles verarbeitet", sagt der Mann mit der weißen Gummischürze.

Das Blut ist bereits unmittelbar nach dem Töten des Tieres aufgefangen worden. Etwa acht Liter. Das mit einem Bolzenschussgerät betäubte Schwein wird gestochen und aus der Halsschlagader heraus "sauber entblutet". Das Blut werde für die Blut- und Grützwurst gebraucht, erklärt der Fleischer. Auch Leberwurst wird gemacht, im Glas und im Darm geräuchert, Schlack- und Knoblauchwurst und Speck. Geräuchert wird noch selbst in der hauseigenen Räucherkammer. Frisch gegessen werden Hackepeter und zu Mittag die beliebten, aber sehr fetten "Großen Grieben" mit viel Majoran und Brot. Das Fleisch kommt in die Tiefkühltruhe und wird eingefroren. "Das Beste, das Filet, heben wir uns immer für Weihnachten auf", erzählt Simone Graske. Eineinhalb Jahre reichen Fleisch und Wurst von eigenen Schwein. "Wir kaufen nur noch wenig dazu", so die 32-jährige berufstätige Hausfrau. Am späten Vormittag, als das Schwein bereits zerlegt wird, erscheint der ehrenamtlich beauftragte Tierarzt Dr. Eberhard Sradnick, der für eine gesetzliche vorgeschriebene Fleischbeschau von den Tierhaltern ausgewählt wurde. Erst wenn diese ein zweifelsfreies Ergebnis zeigt, darf gegessen werden.

Beim Schwein, so erklärt, Diana Holland, Tierärztin beim Kreis-Veterinäramt, sei noch eine weitere Untersuchung rechtlich vorgeschrieben: die Untersuchung auf Trichinen. "Das sind Parasiten, die sich in der Muskulatur des Schweines verkapseln und dort jahrelang infektiös bleiben. Da sich der Mensch mit diesem Parasiten infizieren und schwer erkranken kann, muss jedes Schwein auf Trichinen untersucht werden. Der Tierarzt kann den Befall mit diesen Parasiten jedoch direkt vor Ort mittels eines Mikroskops feststellen." Für die Trichinenprobe hat Fleischer Medejczyk ein Stück vom Zwerchfellpfeiler, ein stark durchbluteter Muskel, entnommen und für die Untersuchung bereit gelegt.

Anders als bei einer Schlachtung auf einem öffentlichen Schlachthof bestehe bei der Hausschlachtung keine Notwendigkeit, eine Lebendtierschau durchzuführen. "Der Tierhalter entscheidet am Tag der Schlachtung darüber, ob das Tier gesund ist und sich wie gewohnt verhält", so Diana Holland.

Nach ihrer Statistik ist die Anzahl der Hausschlachtungen im Landkreis Oder-Spree ist in den letzten Jahren tendenziell rückläufig. Ganz besonders bei Rindern, aber auch bei Schafen und Ziegen. Wurden 2012 noch 529 Schweine im häuslichen Bereich geschlachtet, waren es 2016 nur noch 399 Tiere.

Zu den Gründen kann Diana Holland nur spekulieren. "Ich denke, das sind strukturelle Gründe. Die meisten Menschen haben einen anderen Lebensrhythmus entwickelt, als den, den unsere Großeltern pflegten. Es werden immer weniger Leute, die sich ein Schwein zuHause einsperren und aufmästen, wie es früher auf den ländlichen Höfen so üblich war."

Als der Fleischer seine Arbeit beendet und die letzte Wurstmasse abgeschmeckt hat, gibt es erst einmal für alle einen Schnaps. "Das war früher anders, da wurde schon von früh und den ganzen Tag getrunken", weiß Fleischer Manuel Medejczyk. "Ich trinke nie während der Arbeit, sonst schmeckt die Wurst nicht."