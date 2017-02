Die fast konfliktlose Integration

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow-Platkow (MOZ) Vor mehr als 100 Gewerbetreibenden, Vereinsmitgliedern, Mandatsträgern und anderen Gästen des Neujahrsempfangs hat Bürgermeister Karlheinz Klein am Sonnabend Bilanz gezogen und einen Ausblick gegeben. Die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen im Dorf sei gelungen, konstatierte er.

Die Gusower haben im vorigen Jahr ihren lang ersehnten Spielplatz bekommen. Der Platkower Spielplatz wurde um eine Schwebebahn ergänzt, die Neugestaltung des Angers beendet. In diesem Jahr sollen weitere Straßen und Brücken repariert sowie Leuchten erneuert werden. Und wenn die mit der Partnergemeinde Santok beantragten Fördermittel kommen, kann die Sanierung der Gusower Turnhalle beginnen. Doch das Wichtigste in der Bilanz, die Karlheinz Klein am Sonnabend im Saal der Platkower "Linde" zog, ist: Die großen Ängste, die viele Bewohner des Doppeldorfes im Zusammenhang mit der Unterbringung weiterer Flüchtlinge hatten, waren unbegründet. Ihre Integration sei "nahezu geräusch- und konfliktlos" vonstatten gegangen, resümierte der Bürgermeister.

Dass die aktuell 99 Flüchtlinge der Gemeinde nicht nur einen Einwohnerzuwachs auf 1273 Bürger und damit mehr Steuern gebracht haben, legte der Vertreter des Sportvereins Preußen Gusow, Michael Czerny, besonders eindrucksvoll dar. Dem Verein habe "nichts Besseres passieren" können als durch die neuen Spieler, die aus Syrien, dem Iran und aus Afghanistan stammen, erklärte der Fußballtrainer der Preußen-Herrenmannschaft. Ihm lag es am Herzen, den Vorurteilen, die er immer wieder zu hören bekam, offen entgegen zu halten: Die neuen Mitbürger seien keine Vandalen, sondern Menschen, deren "Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Respekt und Güte" die Preußen-Sportler erfahren hätten. "Ein Schwarzes Schaf ist uns im Dialog am Baggersee noch nicht begegnet", betonte Czerny. Der Polizist, der vier seiner Schützling mit zum Empfang gebracht hatte, erklärte: "Ich bin erbost, wie oftmals mit den Flüchtlingen umgegangen wird, ohne sie zu kennen."

Die Integration der neuen Spieler aus den Gemeinschaftsunterkünften in Gusow und Platkow habe den Sportverein aus dem Tief heraus geholt, betonte der Trainer. Er verwies auf sportliche Erfolge und die Tatsache, dass sich eine komplette Jugendmannschaft aus der Nachbarschaft in der Vorwoche dem Verein angeschlossen habe.

Der Bürgermeister nutzte auch diesmal den festlichen Rahmen, um besonders verdiente Ehrenamtler aus der Gemeinde auszuzeichnen (siehe nebenstehend).

Mit der Ankündigung, dass den Gusow-Platkowern 2017 nicht nur die Verhandlungen mit vielen Nachbargemeinden zur Verwaltungsstrukturreform, sondern vor allem der 20. Hochzeitstag des Doppeldorfes bevor stehen und dem Dank an Wirt Timo Hettig und sein Team sowie DJ Jürgen Tetzlaff entließ Karlheinz Klein die Gäste des Neujahrsempfangs ans Büfett, in einen schönen Abend und ein hoffentlich gutes Jahr.