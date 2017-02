Volles Haus bei Vernissage "Häuser"

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Labyrinth", "Organica", "Haus in Haus". Der Berliner Künstler Gunter Schöne hatte zwölf Skulpturen aus Kalkstein, Sandstein und Alabaster für Eisenhüttenstadt ausgewählt. Die Malerin Sonja Blattner, eine gebürtige Konstanzerin, entschied sich für 18 Gemälde, darunter so wunderschön anzusehende Bilder mit klangvollen Titeln wie "Monterey-Tibet" (Acryl/Leinwand), "Tietsoort House" (Öl/Leinwand und "Summa summarum (Gouache auf Papier). Sonnabend fand unter dem Titel "Häuser" die Vernissage in der Galerie des Städtischen Museums statt. Direktor Hartmut Preuß freute sich über ein volles Haus. Die Musiklehrer Magdalena Rasch und Jürgen Tesch spielten in der feierlichen Stunde auf Klavier und Laute, Spinett, Barsuki und Gitarre. Und Laudator Thomas Kumlehn vom Potsdamer Kunstverein informierte die Gäste: Beide Künstler stellen zum dritten Mal gemeinsam aus. Zuletzt war je ein Werk von ihnen im vergangen Sommer in Neuhardenberg zu sehen, denn sie gehörten zur Jury-Auswahl für die Ausstellung zum Brandenburgischen Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung. Sonja Blattner beschäftigt sich seit Jahren mit den sogenannten "Dutch-Houses", mit Häusern also, die seit dem 17. Jahrhundert von niederländischen Siedlern in Nordamerika erbaut worden sind. Die Meisterschülerin bei Prof.Karl-Heinz Herrfurth unternahm mehrere Reisen in die USA, ist diesen historischen Spuren im Heute nachgefahren und hat vieles davon gefunden. Hier in Eisenhüttenstadt, so der Laudator, vertraue Sonja Blattner betont der Prägnanz und Reduktion. Kunstexperte Kumlehn machte die Vernissage-Gäste besonders auf die Oberflächen der Leinwände und der Papiere aufmerksam. "Sie entdecken seidenmatte Ölfarben und milchig-dunstige der Gouachen." Lobende Worte fand Kumlehn auch für Gunter Schöne. Der Ausstellungstitel "Häuser" sei für seine Werke eher als Gleichnis zu begreifen, "zeichnet sich doch vor allem der felsige Charakter von Höhlen aus." Allein die fünfteilige Werkgruppe "Organica"aus italienischem Alabaster zeige die Präzision, mit der der Bildhauer vorgegangen sei.