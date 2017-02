Die Magistrale lebt wieder auf

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Magistrale gewinnt für Gewerbetreibende zunehmend an Attraktivität. Allein in den letzten 18 Monaten konnte die Wohnungswirtschaft (Wowi) 13 neue Mietverträge in der Einkaufsmeile abschließen. Auch Sportartikel-Händler Jürgen Holzäpfel wird dort bald verkaufen.

Wechselt in die Innenstadt: Jürgen Holzäpfel präsentiert seine Laufschuhe, die er auch am neuen Geschäftsstandort verkaufen wird. © René Matschkowiak

Am 25. März eröffnet Holzinger-Sport in den früheren Räumen des Wowi-Vermietungscenters in der Karl-Marx-Straße. Zurzeit ist das Geschäft noch in der August-Bebel-Straße zu finden. Inhaber Jürgen Holzäpfel genießt in der Frankfurter Sportszene einen guten Ruf. In den 21 Jahren seit Gründung seines Unternehmens hat er sich viele Stammkunden erarbeitet. Auch, weil Holzäpfel eben nicht nur Sportartikelverkäufer sondern Trainer und selbst begeisterter Läufer ist. Von dem Umzug in die Innenstadt erhofft er sich nun mehr Laufkundschaft und einen Zuwachs an polnischen Kunden.

"Es geht nicht um Billigangebote, sondern um Qualität und Service", erklärt er. Im Vergleich zu seinem jetzigen Standort hat er in der Magistrale rund 50 Quadratmeter mehr Platz. Die sollen mit einer Sortimentserweiterung ausgefüllt werden. So soll unter anderem der Outdoorbereich künftig mehr für Kunden bieten.

Der Umzug von Holzinger ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer durch viele Einzelhändler gestärkten Innenstadt, so wie im Einzelhandelskonzept von 2014 vorgesehen. Tatsächlich ist seit mehr als einem Jahr zu beobachten, dass sich die Karl-Marx-Straße wieder mit Geschäften füllt. Die Bemühungen der Wowi als Haupteigentümer bei der Vermietung von Gewerbeimmobilien tragen Früchte. Seit Christa Moritz als Bereichsleiterin Kundenbetreuung die Gewerbevermietung vor gut etwa 18 Monaten übernahm, "konnten wir 13 Gewerbemietverträge in der Innenstadt abschließen", sagt Milena Manns, bei der Wowi verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.

Wenn Holzinger-Sport eröffnet, dann stehen nur noch vier der Wowi-Gewerbeeinheiten in der Karl-Marx-Straße leer. Und auch dafür gebe es schon Ideen; welche, das will Milena Manns noch nicht sagen. Wenn man an den Bereich Herrenbekleidung denke, liege man jedoch nicht ganz falsch. "Wichtig ist, dass wir einen guten Branchenmix haben", erklärt die Wowi-Mitarbeiterin. "An uns sind Leute herangetreten, die sich einen Bio-Laden gewünscht haben", erklärt sie. "Das konnten wir umsetzen und jetzt auch das Sportgeschäft. Wenn wir konkrete Ideen haben, gehen wir auf die Geschäftsleute zu", sagt Milena Manns.

So sei es auch bei Holzinger Sport gewesen. Jürgen Holzäpfel bestätigt, dass er anfangs überrascht über die Offerte war. Das eventuelle Plus an Kundschaft überzeugte ihn dann vom Angebot. "Dass wir Holzinger-Sport gewinnen konnten, freut uns auch persönlich sehr, da einige unserer Mitarbeiter Kunden bei ihm sind", meint Milena Manns.

Auch abseits der Magistrale gibt es Bewegung. So sollen demnächst Umbauarbeiten im ehemaligen Sportmuseum beginnen. Hier entstehen laut Wowi drei weitere Gewerbeflächen. In einen Raum zieht die Netzwerkstelle für Deutsch-polnische Seniorenarbeit ein. Mit einem weiteren Mieter werde derzeit noch verhandelt. Für das dritte Geschäft gebe es bereits eine Idee. Die Wowi-Gewerbeimmobilien am Brunnenplatz und der nördlichen Großen Scharnstraße sind komplett vermietet.