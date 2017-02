Das Leid der beschnittenen Frauen und Mädchen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Sie sind unter uns. Hübsche Frauen, deren Leid nicht sichtbar ist. Sie wurden als Mädchen verstümmelt. Im Namen einer grausamen Tradition, schnitt man ihnen ihre Weiblichkeit heraus: Klitoris, Schamlippen. Damit sie "rein" bleiben, wie es heißt. Die Folgen sind verheerend. Die Frauen haben lebenslang Beschwerden, können ihre Sexualität nicht leben, jeder Geschlechtsakt bedeutet Schmerz, eine Geburt noch mehr. Genitalverstümmelung ist eine stark verwurzelte, jahrtausendalte Tradition. Sie betrifft Mädchen aus allen Bildungs- und Gesellschaftsschichten. Der Druck in der Familie ist groß. Obwohl sie oft mit der muslimischen Religion in Verbindung gebracht wird, ist sie kein religiöser Akt. Auch Christen praktizieren sie.Mehr als 48 000 Betroffene gibt es in Deutschland.

Sie sind Opfer einer barbarischen Sitte, die mit einer Kastration bei Männern verglichen werden kann. Ihr Leid ist eine Schade für die Gesellschaft. Der Kampf gegen die Beschneidung muss nun endlich angegangen werden. Es geht zunächst einmal darum, das Thema aus dem Dunklen rauszuholen und konsequent öffentlich zu machen. Nur wenn man immer und immer wieder gegen die weibliche Beschneidung spricht, wird ihre Ungeheuerlichkeit auch den Letzten klarer. Wenn auf den Plakaten schöne Frauen zu sehen sind, und das Wort "verstümmelt" auftaucht, steigt das Bewusstsein für das Thema. Wenn Lehrer in den Schulen immer wieder davon hören, reagieren sie sensibler. So könnten die etwa 9800 Mädchen aus Deutschland gerettet werden, die nach Schätzungen von dem grausamen Schicksal bedroht sind.Aber auch der Staat muss handeln. Die Behörden müssen schon auf erste Hinweise sensibel reagieren. Sie könnten mit den Eltern sprechen, wenn der Verdacht besteht, dass die Kinder in Gefahr sind und zur Not deren Reisen in die Heimatländer unterbinden. Denn jedes Jahr kommen junge Frauen und Mädchen beschnitten aus ihren Ferien zurück. Zudem müssen die Konsequenzen für die Eltern härter werden. Andere Länder sind da schon weiter. In England wird mit Gefängnis bestraft, wer seine Kinder hat verstümmeln lassen. An den Flughäfen darauf hingewiesen, mit welchen Konsequenzen sie rechnen müssen - bis zu zehn Jahren Haft. In Deutschland will die Koalition nun den Eltern den Pass entziehen, wenn der Verdacht auf eine Genitalverstümmelung im Ausland besteht. Das ist ein erster Schritt, doch er reicht noch lange nicht aus.