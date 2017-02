Reges Interesse an neuen Heizungen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Der Pendlerparkplatz am Erkneraner Bahnhof ist am vergangenen Wochenende fast so voll wie in der Woche. Bei nasskaltem Wetter verschwinden viele der Autofahrer diesmal aber direkt in die angrenzende Stadthalle. Zur 7. Auflage der OderSpreeBau kommen mehr als 2500 Besucher.