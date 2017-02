Großfeuer mit Evakuierung

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Ein Großfeuer am Bahnhof hat die Fürstenwalder und fünf weitere Feuerwehren sowie zahlreiche Anwohner in der Nacht zu Sonnabend in Atem gehalten. Dort waren die Lagerräume eines ehemaligen Lebensmittelgeschäfts in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Um 22.08 Uhr am Freitagabend wird Oberbrandmeister Thomas Rabbel von der Leitstelle ein kleiner Brand in der Mittelstraße 6 am Bahnhof gemeldet. Eine Falschalarmierung, wie sich herausstellt, denn als er um 22.11 Uhr vor Ort eintrifft, sieht er dichten Rauch aus dem Dachstuhl eines Gebäudeensembles aufsteigen, das zu einem ehemaligen asiatischen Lebensmittelgeschäft in der Eisenbahnstraße gehört. "Von einem kleinen Brand konnte keine Rede sein. Es qualmte aus allen Nähten des Dachstuhls, die Lage war unübersichtlich, da wir nicht wussten, was genau brennt, und das Gebäude außerdem sehr schwer zugänglich war", berichtet der Fürstenwalder Einsatzleiter.

Um 22.16 Uhr gibt es auf seine Anweisung hin einen Nachalarm zu einem Großbrand. Alle verfügbaren Fürstenwalder Feuerwehrleute werden hinzugezogen, außerdem die Wehren aus Heinersdorf, Hangelsberg, Grünheide, Berkenbrück und Rauen. "Wir haben dann von drei Seiten gelöscht", sagt Thomas Rabbel. Mit fünf großen Strahlrohren wird das Feuer von der Mittelstraße, der Eisenbahnstraße und der Straße Am Bahnhof bekämpft. Ebenfalls vor Ort sind der Kreisbrandmeister und zwei Rettungswagen - für den Fall, dass es Verletzte gibt. Da abzusehen ist, dass sich die Löscharbeiten länger hinziehen werden, holt Rabbel einen sogenannten organisatorischen Einsatzleiter hinzu, der eine Sondereinsatzeinheit damit beauftragt, für eine ausreichende Verpflegung der Einsatzkräfte zu sorgen. "Außerdem wurde ab 23.14 Uhr mit der Evakuierung zweier benachbarter Wohnhäuser begonnen", berichtet Rabbel. Darunter sind "mindestens drei Familien und eine Mutter mit Kleinkind". Letztere wird in einem der Rettungswagen betreut. Wie viele Personen von der Evakuierung betroffen waren, sei rückblickend schwer nachzuvollziehen, da einige auch bei Freunden und Familien unterkamen.

Uta Schlemmermeyer, die in der Straße Am Bahnhof wohnt - in einem der evakuierten Häuser - berichtet, dass allein aus ihrem Haus acht Personen geholt wurden. Ihr Lebensgefährte und sie hatten sich gerade schlafen legen wollen, als die Evakuierung beginnt. "Um 2.45 Uhr konnten wir in unsere Wohnung zurück. Ich bin froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist", sagt sie.

Etwa eine Stunde vorher hat Thomas Rabbel der Leitstelle gemeldet, dass die Lage am Einsatzort unter Kontrolle ist. "Wir haben dann noch in den Wohnungen der evakuierten Häuser den Kohlenstoffmonoxid-Gehalt gemessen, bevor die Bewohner zurück konnten", sagt er. Seiner Auskunft nach befand sich in dem brennende Gebäude "viel Gerümpel". Die zwei Geschosse brannten bis zum darunter liegenden Keller aus. Die Fläche, auf der das Feuer loderte, sei etwa 200 Quadratmeter groß.Bis um 11 Uhr am Sonnabend war die Feuerwehr noch damit beschäftigt, letzte Glutnester zu löschen.

Zur Höhe des Schadens und zur Brandursache konnte die Polizei am Sonntag keine Aussage machen. Das Gebäude wurde von ihr beschlagnahmt, versiegelt und untersucht. Die Ermittlungen laufen.