Polizeibericht Eberswalde vom 05.02.2017

Eberswalde. Eine Nebelmaschine löste am Sonnabendmorgen im Studentenklub in der Schicklerstraße Feueralarm aus. Die Polizei wurde eingeschaltet, weil eine Person vom Tatort wegrannte. Zeugen gaben an, dass der Mann nach Auslösung des Alarms einen Brandmelder von der Decke riss. Ein 26-Jähriger konnte gestellt werden. Der Student war alkoholisiert. Er leistete heftigen Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten.

Fahrzeuge ausGarage gestohlen

Bernau. Als ein 48-Jähriger am Sonnabend aus dem Urlaub zurückkehrte, musste er feststellen, dass aus seiner Garage in Birkenhöhe ein VW Transporter T5 sowie eine Harley-Davidson-Nighttrain verschwunden waren. Der Schaden wird auf über 50 000 Euro geschätzt.

Postbriefkastenbeschädigt

Bernau. Am Freitag wurde der Polizei gemeldet, dass ein Briefkasten der Deutschen Post an der Straße Im Blumenhag/Kornblumenstraße beschädigt auf der Straße liegt. Die Postsendungen wurden durch die Polizei sichergestellt.