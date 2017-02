Polizeibericht Freienwalde vom 05.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde. Ein Autofahrer aus Märkisch-Oderland ist in Ahrensfelde bestohlen worden. Der Mann hatte seinen Pkw Ford Kuga auf dem Parkplatz des Kaufparks Eiche abgestellt und verschlossen. Als er zurückkehrte, waren alle Fahrzeugtüren weit geöffnet. Aus dem Auto fehlten ein Laptop mit Kundendaten und ein Werkzeugkoffer mit Elektrikerwerkzeug. Der Schaden beläuft sich auf 1400 Euro. Unklar ist noch, wie die Autotüren geöffnet wurden.

19-Jähriger fährt alkoholisiert Auto

Gusow. Mehrfach wurden am Wochenende in Märkisch-Oderland Autofahrer auf ihre Verkehrstüchtigkeit kontrolliert. So auch am Sonnabend gegen 1 Uhr ein 19-Jähriger mit einem Mitsubishi in Gusow.Die Polizisten stellten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,56 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.