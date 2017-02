Polizeibericht Strausberg vom 05.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hennickendorf. Freitagnacht sind Unbekannte in Hennickendorf am Wachtelberg in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben es durchsucht. Nach erstem Überblick wurde TV-Technik gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf 1500 Euro beziffert.

Schmuck und Münzen gestohlen

Neuenhagen. Auch in Neuenhagen ist am Freitagnachmittag ein Einfamilienhaus an der Friedensstraße aufgebrochen worden. Dort wurden Schmuck und Münzen gestohlen. Der Schaden in diesem Fall beträgt mindestens 1500 Euro.

Wohnhaus ausgebrannt

Fredersdorf-Vogelsdorf. Am Sonntag brannte es gegen 3.15 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Hebbelstraße. Die drei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus brannte völlig nieder. Zur Ursache wird ermittelt.

Cannabis bei Radfahrern gefunden

Fredersdorf-Vogelsdorf. Am Bahnhof Fredersdorf wurden zwei Radfahrer, die ohne Licht gefahren waren, kontrolliert. Bei den 23-Jährigen wurden Portionstüten mit Cannabis gefunden und sichergestellt.

Laptop aus dem Auto gestohlen

Ahrensfelde. Ein Autofahrer aus Märkisch-Oderland hat in Ahrensfelde seinen Ford Kuga auf dem Parkplatz des Kaufparks Eiche abgestellt und verschlossen. Als er zurückkehrte, waren alle Fahrzeugtüren weit geöffnet. Es fehlten ein Laptop mit Kundendaten und ein Koffer mit Elektrikerwerkzeug.

Unter Drogen am Steuer

Strausberg/Lichtenow. Bei Kontrollen sind in Strausberg, Landhausstraße, und Lichtenow Autofahrer unter Drogen festgestellt worden. Sie mussten zur Blutentnahme. Nun werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.