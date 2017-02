Polizeibericht Oranienburg vom 05.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf. Am Freitag wollte eine 94-jährige Frau bei der Sparkasse einen Betrag von 14 000 Euro abheben. Eine aufmerksame Mitarbeiterin hinterfragte die Abhebung. Dabei erfuhr sie, dass die 94-Jährige am Morgen von einer unbekannten männlichen Person angerufen worden war, die sich als ihr Neffe ausgab und behauptete, in finanzieller Notlage zu sein. Die Abhebung wurde verhindert und bei der Polizei Anzeige wegen Betruges erstattet.

Anhängerkupplungen gestohlen

Eichstädt. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurden durch bisher unbekannte Täter die Anhängerkupplungen von mehreren Traktoren abmontiert und entwendet. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um Neufahrzeuge eines örtlichen Händlers. Vorhandene Spuren wurden am Tatort gesichert.

Schmuck entwendet

Leegebruch. Unbekannte Personen brachen am Sonnabend zwischen 16 und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Leegebruch ein und entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände. Trotz eingesetzten Fährtenhundes konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die Kriminaltechnik sicherte diverse Spuren.

Betrunken am Steuer

Oranienburg. Am Sonnabend, 11 Uhr, wurde durch Polizeibeamte ein 33-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Die Beamten fertigten eine Anzeige, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.