Polizeibericht Neuruppin vom 05.02.2017

Neuruppin (RA) Ein 19-Jähriger hat sich am Freitag gegen 12.30 Uhr durch einen Sprung vom Dach der Neuruppiner Fontaneschule das Leben nehmen wollen. Die Polizei hielt ihn davon ab. Rettungskräfte kümmerten sich um den jungen Mann, der offenbar Liebeskummer hatte. Er hatte seine Schwester über sein Vorhaben per Telefon informiert, bevor er an dem Regenwasser-Rohr aufs Dach hoch kletterte.

Haftantritt, weil Strafgeld verweigert

Rheinsberg (RA) Ein 51-jähriger Rheinsberger ist am Freitag gegen 12 Uhr verhaftet worden, weil er eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro nicht zahlen konnte oder wollte. Er war dazu wegen geringen Diebstahls verurteilt worden. Aufgrund der Weigerung zu zahlen, sitzt er nun zwei Monate im Gefängnis ab.