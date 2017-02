Grün-weiße Sternstunde

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (MZV) Standing Ovation bis weit nach Spielende. Begeisterung und Verwunderung zugleich in den Gesichtern im grün-weißen Lager. Der SV Lindow-Gransee erlebte eine Sternstunde in der 2. Bundesliga. Mit einer in allen Elementen des Spiels herausragenden Leistung wurde Spitzenreiter TSV Giesen Grizzlys am Sonnabend beim 3:0 regelrecht vom Parkett gefegt.