Verschönerungsverein holt Polizeiorchester nach Gransee

Gransee (GZ) Großes hat der Verschönerungsverein für dieses Jahr vor: Am 2. April lädt er gemeinsam mit dem Amt Gransee und Gemeinden in die Dreifelderhalle ein - zu einem Benefizkonzert für krebskranke Kinder. Das Landes-Polizeiorchester gastiert.

Als Vereinsvorsitzender Torsten Gaeth am Freitag im Heimatmuseum die Beweggründe für diese Veranstaltung während des Stammtisches erläuterte, herrschte bei den Vereinsmitgliedern Einigkeit: Außerordentlich wichtig und nützlich sei eine Hilfe für schwer erkrankte Kinder. Da lohnten sich in jedem Falle die organisatorischen Herausforderungen, die für den Verein mit einer solchen Veranstaltung verbunden sind.

Zustande kam das Konzert, als Gaeth mit Roland Hinz gesprochen hatte - Betreiber des Nah-und-Gut-Ladens neben der Sparkasse. Selber lange Zeit um ein an Leukämie erkranktes Kind bangend, unterstützt Familie Hinz seit geraumer Zeit den Verein Kinderlächeln. Der hilft unmittelbar Kindern, die ihre Tage krebskrank in einem Krankenhaus verbringen müssen.

Vereinbart wurde eine gemeinsame Aktion - auch weil das Landes-Polizeiorchester seine Teilnahme unter diesen Vorzeichen sofort zusagte. Wohl in Erinnerung eines erfolgreichen Gastspiels im vergangenen Herbst in Gransee aus Anlass des 20. Jahrestages der Gründung der Bußgeldstelle. "Die Musiker waren begeistert von der Idee eines Benefiz-Konzertes und dass sie wieder in Gransee auftreten können", erzählte Torsten Gaeth.

Das Wichtigste: Es werde kein Eintritt erhoben, sondern vielmehr wolle man das Publikum um Spenden bitten. Das Konzert selbst beginnt voraussichtlich um 16 Uhr, Einlass ist bereits ab 14 Uhr - "weil wir selbstverständlich die Gäste der Veranstaltung eingehend über das Thema informieren wollen", erläuterte der Vereinsvorsitzende. Zugleich deutete er an, dass möglicherweise auch Karl-Heinz Schröter teilnehmen wird, der SPD-Innenminister des Landes.

Um in der gesamten Halle einen würdigen Rahmen zu schaffen, kann der Verschönerungsverein in bewährter Weise auf die Unterstützung des Amtes Gransee zurückgreifen, betonte Gaeth.

Freilich wird dieses für Gransee herausragende Konzert lediglich ein Mosaikstein im Veranstaltungskalender des Vereins sein - wie sich während der Gespräche am Stammtisch rasch zeigte. So plant die Interessengemeinschaft eine Exkursion nach Lüneburg und richtet selbstverständlich wieder das Chortreffen aus - voraussichtlich am 10. Juni. Diesmal aber wolle man einen neuen Veranstaltungsort nutzen - das Heimatmuseum samt Innenhof. Torsten Gaeth warb für diese Entscheidung. So sei es in den Vorjahren auf der Freilichtbühne des GIB e.V. häufig so gewesen, dass sich das Publikum bei sengender Hitze und wegen starker Sonneneinstrahlung in einer Ecke des Amphitheaters drängte - nämlich da, wo Schatten war.

Bessere Möglichkeiten biete hingegen für Akteure und Publikum das Heimatmuseum, egal bei welchem Wetter. "Denn wenn es regnet, kann im Saal des Museums weitergesungen werden", betonten Vereinsmitglieder. Für den guten Ton wird beim Chortreffen einmal mehr Musik-und Technik-Experte Bernd Guth sorgen, kündigte Gaeth an.

Eine Woche später beteiligt sich die Interessengemeinschaft am Tag der Vereine. Man werde sich näher vorstellen, auch mittels eines PC, außerdem werde wieder Bowle zubereitet. Exkursionen mit dem Rad, Pfingstwanderung, Eiertrudeln am Ostermontag und Maibaumfest bleiben feste Größen im Kalender. Damit der Verein die Ackerbürgerstadt weiter verschönern kann - indem er ein Lächeln auf die Gesichter der Gäste zaubert.