Konzertauftakt in St. Marien

Beeskow (MOZ) Mit einem außergewöhnlichen gut besuchten Konzert der Berliner Musiker Dagmar Fleming (Harfe) und Helmut Hauskeller (Panflöte) ist am Sonntag die Konzertreihe "Musik in St. Marien" eröffnet worden. Einige Besucher mussten weggeschickt werden. Jeden Monat bietet Kantor Matthias Alward den Musikfreunden aus Beeskow und Umgebung ein Konzert in St. Marien, jetzt in der Sakristei oder im Südschiff, im Sommer auch wieder in dem sonst zu kalten Mittelschiff der Kirche. Am 5. März setzt er sich selber an die Orgel, im April bringt er mit der Kantorei und dem Percussionskünstler Hermann Naehring eine Johannispassions aus dem 16. Jahrhundert zu Gehör. Im Mai ist das Orlando-Ensemble aus Potsdam zu Gast, das ein musikalisches Porträt von Katharina von Bora, die Frau des Reformators Martin Luther, zeichnen wird.