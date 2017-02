Zampern und tanzen bis zum Umfallen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Vogelsang, Kobbeln und Groß Muckrow wurde am Sonnabend Fastnacht gefeiert und kräftig gezampert. In den Dörfern sind dann Jung und Alt sehr ausgelassen und guter Stimmung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549950/

Auf ihren ganztägigen Zampermarathon zu etwa 260 Häusern bereitet sich am Sonnabend in aller Frühe die Vogelsänger Faschingsgemeinde vor. "Bis 17.30 Uhr werden wir wohl unterwegs sein, wenn es pünktlich losgeht", meint Karin Jäckel-Mohr optimistisch. Sie und andere Mitglieder des Heimatvereines haben die Aktivitäten in Vogelsang mit organisiert und sehen ihre Bemühungen durch die große Anzahl der Zamperfreunde belohnt. Allerdings bleibt das "pünktliche Losgehen" auch in diesem Jahr eine Illusion. Das Bierchen am Morgen muss ebenso sein wie die Kontrolle des Getränkewagens und der Routenliste. Erst als die "Vogelsänger Odermücken" zu "summen" beginnen, treffen sich alle auf der Treppe des Gemeinschaftshauses zum Gruppenfoto, tanzen zu den ersten einladenden Walzertakten und ziehen los.

Aufzeichnungen zum Zampern gibt es schon seit 1886 , es soll auf sorbische Wurzeln zurückzuführen sein, wie Karin Jäckel-Mohr berichtet. "Damals natürlich in echter sorbischer Tracht." Und von der sorbischen Fastnacht, genannt Zapust, scheint auch das heutige Wort "Zampern" herzurühren, das das Verabschieden des Winters und das Vertreiben böser Dämonen und Geister beinhaltet. Die wurden dann auch vom Faschingsvolk abends im Dorfgemeinschaftshaus, das kurzerhand zum Ballsaal umfunktioniert wurde, ausgetrieben. "Connex" aus Frankfurt (Oder) sorgte hier für Stimmung. Feiern gehört nach einem anstrengenden Zampertag nun mal in der Region dazu. Und da gleichen sich die Traditionen auch in Kobbeln.

Hier trifft man sich in Krügers Gasthaus, einem Lokal mit Saal, dass schon seit 1879 existiert. Organisiert von Antje Hollatz und Victoria Lehmann, treffen immer mehr Kobbelner bunt kostümiert zum Zampern ein. Und die Wirtsleute Ingrid und Achim Krüger haben alle Hände voll zu tun. "Wir haben die Gaststätte 1971 als Kommissionsgaststätte des Konsums übernommen und freuen uns über solche Tage wie heute." Tochter Antje ist heute die Inhaberin und begutachtet mit einem letzten Blick den festlich dekorierten Saal. Denn auch hier soll am Abend die große Faschingsparty mit "Dani & die Männer" steigen.

Im Lokal indes wartet die bunte Gemeinschaft mit einigen Witzen auf der Zunge auf das Eintreffen der "Kaupetaler Musikanten" aus Lawitz. Mit reichlich Verspätung, aber guter Laune, erscheinen diese dann auch und spielen sich im Nebenraum erst mal ein. Das Kobbelner Zampervolk ist schon in Stimmung und schunkelt und tanzt im engen Gastraum zu den ersten Klängen der Kapelle, bevor es auf Tour zu etwa 40 Haushalten geht. Am Abend sorgte dann die Jugend mit dem Programm "Filmklassiker" für Unterhaltung, Spaß und Abwechslung im Saal bei Krügers. Mit der Kreschke am kommenden Sonnabend endet auch in Kobbeln die Faschingszeit 2017.

Gezampert wurde Sonnabend auch in Groß Muckrow. Etwas träge beginnt die Tour am frühen Morgen mit vielleicht einem Duzend Narren, aber nach und nach haben immer mehr ausgeschlafen und reihen sich ein, um sich von "Jochens Jungs" mitreißen zu lassen. So tanzen irgendwann um die neunzig (!) Leute in der Dorfmitte "Laurentia".

Eines muss man den Groß Muckrowern lassen: Kaum irgendwo anders findet man noch eine solche Vielfalt an selbst entworfenen Kostümen oder großen Gruppen, die sich ein Thema zu eigen machen. Jeanine Sader etwa entzückte als "Alice im Wunderland" und brachte noch jede Menge seltsamer Begleiter aus dem Fantasytrickfilm mit. Auf die Sauberkeit achteten Annett und Tino Sradnick alias "Frau Ata" und "Frau Propper". Simone Kumpe, Bianka Lösche und Antje Machnow erinnerten an eine Kultserie aus den Siebzigern. Als Margarete, Magda und Margot Färber verkörperten sie mit Jörg Kumpe alias Otto Krüger "Die drei Damen vom Grill". Es war schon längst dunkel als das illustre Völkchen ins Festzelt am Sportplatz einzog und mit dem "Lausitzer-Party-Trio" bis spät in die Nacht weiter tanzte.