Paradies für Modelleisenbahner

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549951/

"Meine Güte, ist das voll", murmeln einige Herren, als sie sich gegen 10 Uhr durch die Gänge schieben. Zwischen Frühstück und Mittagessen ist Rush Hour auf der beliebten Veranstaltung, bei der die Modellbahnfreunde fachsimpeln und klönen, Züge, Loks, Ersatzteile und Miniaturhäuschen kaufen und verkaufen.

Aber woher kommt eigentlich diese Faszination für Eisenbahnen, von der viele ein Leben lang nicht mehr los kommen? "Ich habe von 1978 bis 1981 bei der Reichsbahn gelernt", erzählt Händler Knuth Marquardt aus Berlin-Hellersdorf. "Wenn man so eine riesige Dampflok sieht, das ist doch der Wahnsinn", schwärmt er. "So eine Dampflok lebt noch richtig, nicht wie die modernen Züge heute, wo alles schick verkleidet ist." Knuth Marquardt kann sich aber auch für andere Fahrzeuge begeistern und holt einen kleinen Bus aus der Verpackung. "Den habe ich selbst gebaut, solche Busse sind eigentlich nur in Budapest gefahren. Ich habe eine Ostberliner Version aus verschiedenen Einzelteilen gebastelt, schön in Ocker-Orange, wie es in der DDR üblich war. Eigentlich war das nur als Gag gedacht, aber die Leute gucken", so der Berliner.

Auch der private Verkäufer Sven Krähenbühl aus Brandenburg an der Havel war schon als kleiner Junge begeistert von Modellbahnen. "Der Papa hat die gekauft, offiziell für mich, aber eigentlich eher für sich", erinnert sich der 48-Jährige. Die Liebe zur Eisenbahn hat bis heute gehalten. Die einstündige Anfahrt nimmt er gerne in Kauf. Um 8 Uhr hat er mit dem Aufbau seines Standes begonnen, um 9.30 Uhr öffneten sich die Türen des Klubhauses für die Besucher. "Es sind ja immer die gleichen Leute, man kennt sich schon vom Sehen", sagt Sven Krähenbühl, der bereits zum dritten Mal "Rollendes Material in Spurweite H0 und Gleismaterial" verkauft. Meistens berät er ältere Herren auf der Suche nach Zügen oder Einzelteilen. "Die jüngere Generation interessiert sich weniger für Modellbahnen."

Bei Familie Klaus aus Hennigsdorf ist das anders. 30 Jahre lang lag die alte Modellbahnanlage des Großvaters eingepackt im Keller, jetzt möchten die beiden Brüder Lucius und Learco, elf und neun Jahre alt, das gute Stück zusammen mit ihrem Papa Olaf Klaus wieder aufbauen. Ein Teil der Miniaturwelt steht bereits wieder. "Eine Weiche geht nicht mehr", erklärt Lucius. Die drei grasen die Stände ab, um das passende Ersatzteil für eine Reparatur zu finden. Dass Modellbahn-Bau ein sehr teures Hobby sein kann, wissen die beiden Jungen. Ein genaues Budget für den Wiederaufbau hat die Familie aber nicht festgelegt. "Im Zweifel würden wir aber lieber etwas weniger Geld ausgeben als zu viel", sagt Vater Olaf Klaus.

Wolf-Dieter Philipp und seine Frau haben gemeinsam einen Verkaufsstand. "Ich bin seit 20 Jahren immer mit dabei", erzählt Martina Philipp. "Die Faszination für Eisenbahnen ist wie ein Virus, den man nie wieder los wird", erklärt die Potsdamerin. Ihr Mann ergänzt: "Früher ist man einfach viel mit der Eisenbahn gefahren und hat sich automatisch dafür interessiert. Heute ist alles elektrifiziert, das ist eine ganz andere Zeit." Am Hennigsdorfer Publikum schätzt das Potsdamer Ehepaar vor allem die freundliche Atmosphäre. Die Modellbahnbörse für Händler und private Anbieter findet zweimal im Jahr statt und ist jedes Mal schon viele Wochen vorher ausgebucht. "Die Bude ist immer voll", sagt Organisator Manfred Plackowski.