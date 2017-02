Im Zeichen der Bundestagswahl

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der Neujahrsempfang der CDU Oder-Spree im Fürstenwalder Dom am Freitagabend stand ganz im Zeichen des Bundestagswahlkampfs in diesem Jahr. "Sie wissen alle, dass in unserem Wahlkreis 63 der AfD-Kandidat Alexander Gauland antritt. Auf unseren Wahlkreis schaut ganz Deutschland. Ich fordere jeden einzelnen auf, gehen Sie zur Wahl und verhindern sie Alexander Gauland", sagte die Kreisvorsitzende Karin Lehmann vor 150 Gästen, darunter Bundestagsmitglied Martin Patzelt (Lehmann: "Unser Anspruch ist, Martin Patzelt gewinnt das Direktmandat") und der designierte Landrat Rolf Lindemann (SPD). Karin Lehmann appellierte, die tatsächlichen Probleme der Bürger ernst zu nehmen und sie in "Lösungsansätze jenseits von Ausgrenzung und Hass" einzubinden.