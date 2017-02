Riesen Stimmung beim Lehnitzer Karneval

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnitz (OGA) Für die Narren vom Lehnitzer Karneval Klub (LKK) ist 2017 ein ganz besonderes Jahr. Ihr 33-jähriges Bestehen markiert schließlich ein karnevalistisches Jubiläum. Und so waren Fans und Jecken am Sonnabend zu "Karneval einmal anders" eingeladen.

Gleich zu den ersten Zeilen des PUR-Hitmix füllt sich die Tanzfläche wieder. Die größten Tanzfans der Umgebung scheinen an diesem Abend ins Kulturhaus Friedrich Wolf geströmt zu sein, um sich zur Musik zu tummeln. "Wir haben immer einige Gäste, die gerne mehr tanzen würden", erklärt Vereinspräsidentin Anne Fünfhaus. Denen sei man mit dem abgespeckten Programm beim Auftaktabend der diesjährigen Karnevalssaison entgegengekommen. Doch das heißt nicht, dass auf der Bühne nichts geboten würde. "Rot sind sie, jung sind sie, feurig sind sie", kündigt Moderator Lutz Grundmann die Roten Funken an. Und schon fliegen die Beine, wirbeln die Röckchen, und die jungen Damen bilden zu einem Instrumental-Medley klassischer Rocksongs die verschiedensten Formationen.

Weniger Perfektion legen die Sänger der Bierbrummer an den Tag und fordern stattdessen Zuschauerbeteiligung ein: "Wer's kennt, muss mitmachen. Wer's nicht kennt, darf mitmachen." Natürlich stehen Hits der 1980er-Jahre auf dem Programm, passend zum diesjährigen Motto "33 Jahre sind wir verrückt, die 80er haben uns verzückt". Co-Moderator Detlef Nußbäumer begleitet "Herz ist Trumpf" mit entsprechenden Bildkarten und einem zum Text passenden Griff zum Telefon im 80er-Jahre-Stil. Zu "Pure Lust am Leben" fangen die ersten Gäste an mitzuschunkeln, bei "An der Nordseeküste" hat die Bewegung dann fast den ganzen Saal erfasst. Und selbst wenn der Text von "Die Getränke sind frei" deutlich weniger geläufig sein dürfte als das Original über die Gedanken - spätestens bei der fünften Strophe saß zumindest der Refrain wieder.

Gar nicht so leicht hatte es die Jury bei der Prämierung des besten Kostüms. Zwar herrsche beim LKK kein Kostümzwang, betont die Chefin. Die absolute Mehrzahl hatte aber trotzdem tief in die Klamottenkiste gegriffen. Sollte man also den Frosch wählen, den Schlumpf oder das zahnradbesetzte Ensemble mit langem Mantel und Gehstock? "Ein i-Tüpfelchen ist es immer, wenn das Kostüm zum Motto passt", verrät Anne Fünfhaus. Also doch eher Super Mario, die Blues Sister oder der Anzug in der Optik des Fernseh-Testbilds? Viele Gäste fangen früh an zu planen, weiß die LKK-Präsidentin: "Manchmal wird schon im Herbst nach dem Motto gefragt, damit man das Kostüm wählen kann."

Entsprechend laut sind die Protestrufe, als Grundmann auf einen Teufel mit wildem rotem Haar zuzugehen scheint: "Das ist doch nicht 80er!" Die wirklichen Gewinner aber sitzen einen Stuhl weiter. Berit und Lutz heißen sie, und ihre Kostümplanung verlief wesentlich kurzfristiger, verrät er. "Man hat doch immer noch irgendetwas im Schrank. Wir haben vielleicht eine Stunde für die Vorbereitung gebraucht." Dann sind er und seine Frau Punker mit abgerissener Kleidung, bunten Haaren, und Stoffratten auf den Schultern. Beim LKK wird das mit dem 33 Jahre alten Schlachtruf belohnt: "Mit Genuss - hinein!"