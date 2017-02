Schwungvoller Auftakt in Himmelpfort

artikel-ansicht/dg/0/

Himmelpfort (GZ) So voll wie am vergangenen Sonnabend dürfte das Weihnachtshaus nicht mal irgendwann im Advent gewesen sein. Die Folksdorfer gastierten und eröffneten mit ihrem Programm irischer Volksmusik die diesjährige Winterbühne. Mindestens 80 Gäste lauschten vom ersten Ton an begeistert. Die Folksdorfer gaben sich unaufdringlich und entspannt, sie boten ihre typische Musikmischung von der Grünen Insel professionell und mit Humor dar. Moderate Tempi und sanfte Klänge während des Entrees bauten allmählich jene Spannung auf, die sich im Laufe des Abends in virtuosen und mitreißenden Instrumental-Gewittern entlud. So wie der Irland-Reisende es von den turbulenten Abenden in Pubs zwischen Dublin und Ennis kennt. Und der Funke sprang sofort über: Jene Freude an der Musik, die die Folksdorfer immerwährend ausstrahlen, ging auf das Publikum über - obgleich zum Tanzen nicht so recht Platz schien.