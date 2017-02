Ab heute streckenweise Ersatzverkehr beim RE 6

artikel-ansicht/dg/0/

In den Abschnitten Hennigsdorf-Berlin-Spandau sowie Wittenberge-Wittstock/Dosse im Nordwesten Brandenburgs fahren Ersatzbusse, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Fahrräder können hier allerdings nicht mitgenommen werden. Zwischen Berlin-Spandau und Berlin-Gesundbrunnen fallen die Züge der Linie RE 6 dagegen ersatzlos aus. Die Fahrplanänderungen gelten demnach bis zum 26. Februar.

Hintergrund für die Zugausfälle sind Sonderprüfungen bei den Regionalzügen, wie das Unternehmen am Wochenende ankündigte. Die Züge müssten vorsorglich überprüft werden, weil den Angaben zufolge in zwei Fällen im Bereich des Dieselantriebs Rauch aufgetreten war. In einem Fall war Ende Januar ein Regionalzug der Linie RE 6 auf Höhe Falkensee (Havelland) deshalb angehalten und evakuiert worden. 87 Fahrgäste mussten in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde nie-mand.