Teppich-Gottesdienst in Lebus

Lebus (MOZ) "Schenk mir ein neues Herz", so ist der 6. Teppich-Gottesdienst überschrieben, zu dem Pfarrerin Katharina Falkenhagen und die Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus am 18. Februar, ab 15 Uhr, in den Gemeinderaum der Lebuser Kirche einladen. Das Angebot richte sich vor allem an Familien mit kleinen Kindern, so die Pfarrerin. Der Mehrgenerationen-Gottesdienst soll mit Liedern, spannenden Geschichten und einem fröhlichen Beisammensein gefeiert werden. Wer möchte, kann es sich auf dem großen Teppich im Raum gemütlich machen. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zu einer Vesper eingeladen. Es wird darum gebeten, dass jeder etwas zum Büfett beisteuert. Beim Essen ist Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.