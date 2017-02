Heute startet Anmeldefrist für Wolfstour

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) Die geführten Wolfswanderungen in der Lieberoser Heide sind seit einigen Jahren heißbegehrt und entsprechend meist binnen weniger Stunden ausgebucht. Die nächste dieser Touren auf Isegrims Spuren findet am 17. Februar statt. Ab heute sind die Telefone des Veranstalters, der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, für Interessenten freigeschaltet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549979/

Die Tour wird von den ehrenamtlichen Wolfsexperten Sophie Büchner und von Julien Bota geleitet. Treffpunkt ist um 12 Uhr der Parkplatz am Sukzessionspark an der B 168 zwischen Lieberose und Peitz. Sieben Euro sind als Unkostenbeitrag mitzubringen. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden.

Geführte Wolfstour in der Lieberoser Heide am 17. Februar. Treffpunkt um 12 Uhr am Sukzessionspark Lieberoser Heide. Anmeldung erforderlich unter Tel. 033671 32788 oder per E-Mail an eisenschmidt@stiftung-nlb.de