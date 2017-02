Stones-Show im Reitweiner Heiratsmarkt

artikel-ansicht/dg/0/

Reitwein (MOZ) Das Gasthaus "Zum Heiratsmarkt" will sich als Event-Gasthof weiter profilieren. Neben privaten Feiern, dem Fest "Der Heiratsmarkt im Heiratsmarkt" und anderen Veranstaltungen im Innenhof sowie Blues-Rock-Konzerten in Zusammenarbeit mit dem Verein "Live in Reitwein", will Wirt Franco Kaiser auch selbst Konzerte veranstalten. Er starten in diesem Jahr mit drei Bands. Als erste Band spielt am 25. März Get Stoned aus Berlin. Sie sei keine weitere Rolling-Stones-Coverband, sondern bringe eine Rolling-Stones-Show, heißt es. Die Gewinnerband des rbb-Rolling- Stones-Soundalike-Contests biete eine Mischung aus professioneller Bühnenshow mit authentischem Equipment, coolen Outfits und einem Frontmann, der volles Mick-Jagger-Feeling auf die Bühne bringt, so der Veranstalter.