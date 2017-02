Schulung für Wasserwanderführer

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Noch bis Dienstag können sich Interessierte für die nächste kostenlose Schulung zum Wasserwander-Tourenleiter bei der Kreisverwaltung anmelden. Sie findet am 14. Februar, ab 17 Uhr in Bad Freienwalde statt. Der Landkreis Märkisch-Oderland bietet eine solche Schulung einmal jährlich in Zusammenarbeit mit der Naturwacht des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin an. In der Schulung werden die wichtigsten rechtlichen und fachlichen Kenntnisse und Verhaltensweisen vermittelt, welche die Tourenleiter in die Lage versetzen, die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft durch die von ihnen geleiteten Touren auf ein verträglichen Niveau zu begrenzen. Die Schulung ist Voraussetzung für den Erhalt von Vignetten, die zum Befahren von Wasserwegen im Oderbruch und Freienwalder Landgraben berechtigen.