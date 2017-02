Im Dickicht von DDR-Karten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ihre Werke wurden schon in über 70 Ausstellungen gezeigt: Jetzt lebt und arbeitet Anett Münnich aus Mittenwalde für einen Monat in der Galerie B vom Frankfurter Kunstverein. Die Künstlerin will sich in der Zeit vor allem mit dem Einfluss des Menschen auf die Oderregion beschäftigen.

Bei der Arbeit: Die Künstlerin Anett Münnich in der Galerie B des Frankfurter Kunstvereins im Haus der Künste an der Lindenstraße. Dort lebt und arbeitet sie vom 19. Januar bis zum 15. Februar © Robert Iwanetz

Anett Münnich ist erst ein paar Tage in der Stadt, aber eines hat sie an Frankfurt gleich überrascht: "Tagsüber komme ich kaum zum Arbeiten, weil ich ständig mit interessierten Besuchern ins Gespräch komme", erzählt die Künstlerin aus Mittenwalde. Sie selbst hat damit kein Problem. "Meine kreativste Phase beginnt sowieso erst ab 22 Uhr." Wenn es gut läuft, sitzt die 55-jährige Künstlerin schon mal bis in die frühen Morgenstunden über einer Idee.

Bislang tat sie das in ihrem Atelier in Berlin-Oberschöneweide, in einem alten Transformatorenwerk. Nun hat sie ihren Arbeitsplatz nach Frankfurt verlegt: Vom 19. Januar bis zum 15. Februar lebt und arbeitet sie in der Galerie B des Frankfurter Kunstvereins. "Ich bin sehr dankbar für das Stipendium", erzählt Anett Münnich, deren Werke bereits in über 70 Ausstellungen gezeigt wurden. Thematisch will sie sich mit der Oderregion rund um die Grenzstadt beschäftigen. Die entstandenen Werke sollen zur Finissage am 16. Februar präsentiert werden. Geplant sind vor allem Papierschnittarbeiten.

Anett Münnich erstellt dabei Collagen aus alten, topografischen DDR-Karten und ihren eigenen Zeichnungen. Die Karten stammen aus der Lagerauflösung der Geodaten-Basis in Potsdam. Die Künstlerin ergatterte damals rund 2500 Lagepläne, die im Maßstab von 1:10.000 die damaligen Ost-Bezirke Frankfurt und Potsdam abbilden. "Die waren dermaßen schwer, dass sich beim Einladen das ganze Auto durchbog", erinnert sich die Künstlerin.

Wie viele ihrer Arbeiten kreisen die Papierschnitte um das Spannungsverhältnis zwischen Mensch und Natur. Um das zu unterstreichen, entfernt sie aus den Karten sämtliche Spuren der Zivilisation. Wege, Straßen, Brücken, Dörfer und Städte. Am Ende bleibt eine Kartografie der Unberührtheit. "Ich möchte mit meinen Arbeiten für mehr Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gegenüber der Natur werben", sagt Anett Münnich. Sie selbst wuchs mit einem Förster als Vater in einem kleinen Dorf in der Nähe von Luckau auf. Künstlerin wurde sie erst viel später, auch wenn sie schon immer gern zeichnete.

Zunächst studierte sie Chemieanlagenbau und arbeitete nach der Wende im Marketing der AOK, bis sie um 2005 herum den Entschluss fasste, für die Kunst ihre Stunden zu reduzieren. "Kunst ist der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich kann auf sämtlichen Luxus verzichten, aber nicht auf Kunst", sagt Anett Münnich. Um sich technisch und inhaltlich weiterzuentwickeln, absolvierte sie von 2014 bis 2016 ein Studium an der Akademie für Malerei in Berlin. Nach dem Aufenthalt in Frankfurt will sie dort ihrem Master machen.

Während des Studiums besann sie sich, zu ihren thematischen Wurzeln zurückzukehren - der Liebe zur Natur. Viele ihrer Arbeiten zeigen dichte Waldszenen. "Manche Menschen haben Angst vor Dickichten, für mich sind sie ein Stück Heimat", sagt die Künstlerin. Auch die verbliebenen Linien auf den Papiercollagen mit den DDR-Karten sind im Prinzip Dickichte, die den Einfluss des Menschen auf die Natur reflektieren. Ein Thema, das sie auch in Frankfurt nicht loslässt. Bei einem Sparziergang über den Ziegenwerder entdeckte sie neulich eine Allee von abgeholzten Baumstämmen, die sie nun künstlerisch verarbeiten will. "Für mich sind das einzigartige Skulpturen", sagt Anett Münnich.

Die Arbeits- und Ausstellungsräume der Galerie B in der Lindenstraße 4 sind dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Die Arbeitsergebnisse des Stipendiums werden am 16. Februar, um 19.30 Uhr, zur Finissage der Ausstellung präsentiert.