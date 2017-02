Polizei fahndet nach Trickdieb

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Bei der Fahndung nach einem Trickdieb, der vor mehr als zweieinhalb Monaten in Bernau nach einem Diebstahlversuch entkommen ist, hofft die Polizei nun mit Hilfe einer Phantomzeichnung und des Fotos vom "Fluchtfahrzeug" auf die Spur des Täters zu kommen. Der Mann hatte am Abend des 12. November vorigen Jahres gegen 19.30 Uhr die zu dem Zeitpunkt wenig besuchte Filiale eines Discounters in der Zepernicker Chaussee betreten und die Verkäuferinnen in ein Gespräch verwickelt. Er gab vor, sein Portmonee im Laden verloren zu haben. Die hilfsbereiten Mitarbeiter begannen zu suchen, der Mann dagegen steuerte schnurstracks auf den Kassenbereich zu und versuchte, eine der Kassen gewaltsam zu öffnen. Als er vom Personal bemerkt wurde, ergriff er die Flucht. Ein Zeuge, der das mitbekommen hatte, konnte den Mann, der sich gerade auf ein Fahrrad schwang, zunächst noch festhalten. Doch der verhinderte Dieb riss sich los und lief davon. Die Polizei, die das Rad sichergestellt hat, kam bei den Ermittlungen nicht weiter. Nun bittet sie um Hilfe. Wer den Mann auf dem Phantombild erkennt und Hinweise zu dessen Identität geben kann oder wem das Fahrrad bekannt vorkommt und weiß, wer es bis November genutzt hat, wird gebeten, sich bei der Inspektion Barnim, Telefon 03338 3610, zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.