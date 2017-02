Mit Geduld und Einfühlungsvermögen

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) In drei sogenannten Willkommensklassen erhalten am OSZ junge Flüchtlinge Hilfe bei der Integration. Zusätzliche, sehr individuelle Unterstützung erfahren einige durch die Schüler eines speziellen Seminarkurses, über den sich persönliche Patenschaften entwickelt haben.

Für so etwas wie Kunst ist da, wo Abrahim Rahimi herkommt, nicht viel Raum und Muße. Afghanistan, obwohl von der Politik bisweilen anders verkauft, ist noch immer ein Land im Krieg. In dem es Anschläge, Überfälle, Entführungen und Gefechte gibt. Was wiederum der Grund ist, dass Menschen wie Abrahim, mit 18 Jahren gerade am Beginn eines selbstständigen Lebens, der Heimat den Rücken gekehrt haben und nun in der Fremde als Flüchtlinge leben.

Kunst, das ist für den jungen Mann, dessen Herkunftsprovinz Baghlan im Nordosten des Landes liegt, eine Form, sich auszudrücken. Dinge zu verarbeiten, mit Erlebnissen umzugehen. Anzumalen gegen das, was daheim und auf der Flucht an Schrecklichem auf ihn eingestürzt ist. Dass er Talent hat, ist seinen Werken auf den ersten Blick anzusehen.

Ein paar Bilder hat der 18-Jährige unlängst zur OSZ-Kunstfabrik im Volkshaus gezeigt. Eine Mini-Ausstellung im Flur, bei der so mancher Gast fasziniert-nachdenklich stehen blieb, um einen genaueren Blick zu werfen. Auf Kunstwerke, die zum Beispiel eine alte Festungsanlage, eine Stadt am Ufer eines Gewässers oder ein Pferd mit wehender Mähne zeigen. Oder das eindrucksvolle Porträt eines afghanischen Mädchens. "Ich male, seit ich fünf bin, habe mich immer schon für Farben begeistert", erzählt Abrahim.

Schüler eines Seminarkurses am OSZ haben sich der Aufgabe gestellt, den Gleichaltrigen, die ihre Flucht vor Krieg und Verfolgung nach Deutschland verschlagen hat, beim Eingewöhnen zu helfen. Nachhilfe in Deutsch gibt es da, gemeinsame Sportangebote, "einfach auch ganz vieles, um Begegnungen zu ermöglichen", wie die betreuende Lehrerin Birgit Schröder sagt. Und Abrahim, bisher unter anderem im Kunstprojekt "Menschlichkeit geht über Grenzen hinaus" und beim Volleyball dabei, würde sich 2018 zur nächsten Kunstfabrik gern noch mit Tablaspiel, einem typischen südasiatischen Instrument, aktiv einbringen.

Immer donnerstags trifft sich der Seminarkurs von Birgit Schröder. Die Schüler haben so etwas wie persönliche Patenschaften für einzelne Flüchtlinge aus der Willkommensklasse von Diana Heine (eine von mittlerweile drei am OSZ) übernommen. Daneben pflegen sie einen Blog im Internet und kümmern sich um weitere Maßnahmen.

"Da dies der vormalige Israel-Kurs ist, war ursprünglich geplant, ein Projekt zur vergleichenden Betrachtung des Themas Diskriminierung hier und in Israel, ausgehend von den jungen Flüchtlingen, zu starten", erzählt Theres Steingräber (19). Für die Fördermittel über die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ) des Bundes gab es dann aber zu viele Bewerber, so dass die Strausberger mit ihrer Idee leer ausgingen. Da waren die ersten praktischen Aktivitäten wie zusätzlicher Deutschunterricht aber längst angelaufen. Und beim OSZ-Sommerfest versuchten die Schüler, mit dem Verkauf von Samosas ein paar Spenden zu sammeln. Das sind gefüllte Teigtaschen, die in ganz Südasien üblich sind - auch in Afghanistan, woher ein Großteil der jungen Flüchtlinge stammt.

Obwohl Oliver Reiche (18) einräumt, dass beim Blog zuletzt nur wenig neue Beiträge hinzugekommen sind, gibt es doch immer wieder Berichtenswertes, das sich dort niederschlägt. "Neulich habe ich einen Text geschrieben über die Erfahrungen mit meinem Partner Hassib. Zum Beispiel haben wir uns über Unterschiede beim Brotbacken unterhalten", erzählt Theres. Und gemeinsam mit ihm einen Vortrag auszuarbeiten, in dem er den Zuhörern sein Heimatland näher vorstellt, sei ein gehöriges Stück Arbeit gewesen. Schließlich konnte der Afghane, der nur bis zur 6. Klasse eine Schule besucht hat, schon mit der Aufgabe erst gar nichts anfangen.

Geduld und Kreativität werden ihnen durchaus immer wieder abverlangt, sind sich die deutschen Schüler aus dem Seminarkurs einig. Vieles dauere deutlich länger, als zunächst gedacht und geplant. So verzögere sich denn auch manche konkrete Nachhilfe-Zielstellung nicht unerheblich, kann Michelle Ringer (19) bestätigen. Sie hat versucht, ihrem Schützling Naquibullah, ebenfalls aus Afghanistan stammend und seit März in Strausberg, bei Mathe-Defiziten zu helfen. Der 19-Jährige gehört zu denen, die am verlässlichsten kommen und konkrete Ziele haben. Mangelnde Pünktlichkeit oder auch Fehlen, ohne abzusagen, seien hingegen ein Hemmschuh bei deutlicheren Fortschritten. Trotzdem nicht aufzugeben, sondern unbeirrt am Ball zu bleiben, haben die deutschen "Paten" inzwischen gelernt. Und manchmal, räumt Theres ein, gebe es echte Fehlgründe, wenn ihr Schützling beispielsweise für seine Anerkennung genau zur Seminarkurs-Zeit aufgrund der beschränkten Öffnungszeiten zur Behörde in Berlin fahren muss.

"Wir sind inzwischen so etwas wie Freunde geworden", berichtet die Neuenhagenerin, "insgesamt läuft es mit Hassib ganz gut." Etwas Bedenken, gerade hinsichtlich dessen, dass die Betreuer in der Masse Mädchen, die Flüchtlinge zumeist Jungen sind, hatte anfangs Luise Toetzke (19). Grundlos, wie sie feststellen konnte. Und mit ihrem vormaligen Flüchtlingspartner, der mittlerweile in Frankreich lebt, hält sie noch immer Kontakt.

Der Wechsel in der Zusammensetzung der Gruppe, durch rechtlichen Status und andere Aspekte begründet, macht die ehrenamtliche Betreuungsarbeit im Unterricht, auf die es ja auch bei Einzelaufgaben Zensuren gibt, nicht leichter. Naquibullah, so Michelle, gehe nicht ins Detail, wenn sie sich mit ihm über seine Flucht unterhält. Der Syrer Ahmed, um den sie sich vorher kümmerte, war da anders, zeigte ihr zum Beispiel ein Video von einem Platz bei der Durchreise in Mazedonien, der auch in der Medienberichterstattung eine Rolle spielte. Vertrauen aufbauen, angesichts schrecklicher Erlebnisse bei solchen Gesprächen nicht zu drängen, erfordert Zeit und Einfühlungsvermögen. Da fliegen die offiziell zwei Unterrichtsstunden pro Woche nur so vorbei.

"Der direkte Kontakt hilft, Vorurteile abzubauen", betont Luise. Und nicht nur Theres freut sich angesichts der zugespitzten gesellschaftlichen Debatten über manch zusätzliche Argumente aus der Praxis, die sie bei Diskussionen Kritikern der offenen Aufnahmepolitik entgegenhalten kann. Wenn sie auf der Straße oder in der Bahn "ihren" Flüchtlingen zum Gruß zulächeln, reagiere das Umfeld in der Regel positiv, haben die deutschen Schüler festgestellt. "Kennen Sie den denn etwa?", wurde Michelle neulich von einer älteren Frau gefragt. Die ganz begeistert war, als die Schülerin kurz vom Projekt erzählte.

Wichtig sei, die persönlichen Ziele ihrer Schützlinge realistischer zu gestalten, so Michelle. Zum Beispiel Schneiderin statt Modedesign-Studium. Und Naquibullah, der zumindest Abitur machen will und auch schon bei der Abendschule hineinschnuppert, hat gerade im Bildungszentrum der Handwerkskammer in Hennickendorf zwei Wochen Praktikum gemacht. Schweißen und Kfz-Schlosserei. "Das hat mir gefallen", erzählt er. Ob er sich eine Lehre vorstellen kann, weiß er aber noch nicht.

Im Internet: https://ausgrenzungausgeschlossen.wordpress.com