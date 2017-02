Zampern und tanzen bis zum Umfallen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) In Buckow, Groß Muckrow und Selchow wurde am Sonnabend Fastnacht gefeiert. In den Dörfern sind dann Jung und Alt sehr ausgelassen und guter Stimmung.

Die Buckower Frauen in weiten Röcken, die Herren in weißer Hose, Jacket und mit Hut: Uwe Lehmann tanzt mit Johanna Grohme. Die 65-Jährige erinnert sich noch gern an ihre Jugendzeit und freut sich, dass die Tradition in Buckow gepflegt wird

Buckow liegt im Nebel, als sich die Zamperfreunde auf den Weg machen: die eine Gruppe ins untere, die andere ins obere Dorf "Sonst würden wir es bei den rund 200 Haushalten bis zum Abend gar nicht schaffen", erklärt Jana Grundemann, 2. stellvertretende Vorsitzende des Fastnachtsvereins. Wie alle Frauen hier erscheint sie traditionell im ausladenden Rock und Schultertuch. Die Männer in Buckow kommen in weißen Hosen, schwarzem Jacket und Hut mit Bändern. Das ist in Buckow üblich so. "Schön ist, dass auch die kleinen Kinder so angezogen sind", freut sich Johanna Grohme (65), die den Umzug unkostümiert begleitet und in alten Erinnerungen schwelgt. "So sind wir in den 1970-er Jahren schon gegangen, ich habe auch noch einen alten Warprock von meiner Mutter."

Stimmung machen die fünf Musiker von Herz-As, vorneweg Tuba-Spielerin Gundula Lange, die ihr Mundstück wegen der Kälte immer mal wieder in die Jackentasche steckt. Neu ist in diesem Jahr in Buckow, dass es bei der Organisation "Wiedereinsteiger" gibt und das Zepter nicht allein der Jugend überlassen wird. "Es sind immer weniger Jugendliche da, da muss das Mittelalter mithelfen, aber wir machen das gern", sagen übereinstimmend Sibylle und Uwe Lehmann. Alle, die am Sonnabend zampern, haben schon am Freitag bis in die Nacht getanzt. Am nächsten Wochenende geht es mit dem Eierkuchenessen weiter, dafür haben Jenna Holz und Laura Hampe den Eierwagen gefahren, den die Buckower neben Geld und Speck, reichlich bestückten.

In Groß Muckrow beginnt die Tour mit vielleicht einem Duzend Narren, etwas träge. Aber nach und nach haben immer mehr ausgeschlafen und reihen sich ein, um sich von "Jochens Jungs" mitreißen zu lassen. So tanzen irgendwann um die neunzig (!) Leute in der Dorfmitte "Laurentia". Eines muss man den Groß Muckrowern lassen: Kaum irgendwo anders findet man noch eine solche Vielfalt an selbst entworfenen Kostümen oder großen Gruppen, die sich ein bestimmtes Thema zu eigen machen. Jeanine Sader etwa entzückte als "Alice im Wunderland" und sie brachte noch jede Menge seltsamer Begleiter aus dem Fantasytrickfilm mit. Auf die Sauberkeit achteten Annett und Tino Sradnick alias "Frau Ata" und "Frau Propper". Simone Kumpe, Bianka Lösche und Antje Machnow erinnerten an eine Kultserie aus den Siebzigern. Als Margarete, Magda und Margot Färber verkörperten sie "Die drei Damen vom Grill". Und auch Schwerenöter Otto Krüger alias Jörg Kumpe war mit dabei. Es war schon längst dunkel, als das illustre Völkchen ins Festzelt am Sportplatz einzog. Nun hatte die Feierlaune ihren Höhepunkt erreicht und "Jochens Jungs" mussten eine Zugabe nach der anderen zum Besten geben - man wollte sie am Liebsten gleich da behalten. Doch die Ablösung stand parat und nach der Musik des "Lausitzer-Party-Trio" wurde noch bis spät in Nacht weitergetanzt.

Wenn nach "Schatzilein" oder "Rosamunde" getanzt wird, dann ist das Bla-Mu-Echo am Werke. In Selchow bliesen sie sich die Seele aus dem Leibe,, um den Zamperern zu helfen, sich warm zu halten, und den Einwohnern, sich großzügig zu zeigen. "Die Musiker sind super motiviert", schwärmen Heike und Linda, die zusammen mit ihrer Freundin Susanne in jedem Jahr Fasching organisieren. Beide hatten sie als als Kostüm wandelnde Kuschelbetten gewählt. Seit Jahren immer dabei sind Freunde aus Prieros, Königs Wusterhausen, Klein Eichholz und Streganz. Ein Motto gibt es nicht. "Jeder kann hier seine Fantasie frei ausleben", gefällt es Kerstin aus Prieros, die als Zebragirl gekommen war. Zu dem Zoo gehörten noch Oliver als Gorilla, Jane als Affe und Kimmi als Giraffe. Als Teletuppis bettelten Tino und Julia mit, und Franki markierte als Waldschrat den Fürchterlichen.

Die Zamperer sind bei fast allen Selchowern herzlich willkommen. Manche stellen Tische raus mit Schnittchen, Kaffee oder selbstgebackenen Pfannkuchen. Bei Familie Sparmann gab es für alle einen kräftigen Linseneintopf.