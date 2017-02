Aufklärung zu Cybermobbing und Fake-Shops

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Haus 1 der Stadt- und Regionalbibliothek, in der Bischofstraße 17, finden am Dienstag zahlreiche Workshops, Vorträge und Mitmachaktionen anlässlich des Safer Internet Day statt. Seit neun Jahren beteiligen sich Akteure aus Frankfurt an diesem Aktionstag für mehr Sicherheit im Internet.