Turbulente Komödie in der Orangerie

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Kurzweilig sei das Stück "Sei lieb zu meiner Frau" in der Oranienburger Orangerie gewesen, darin waren sich am Freitagabend die Zuschauer einig.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549995/

"Ich verlange wieder mehr Engagement, mehr Romantik!" Das fordert keine vernachlässigte Ehefrau, nicht einmal die Geliebte nach zwei Jahren des Seitensprungs. Nein, Oscar (Gert-Hartmut Schreier) will wieder mehr Pepp sehen in der Affäre seiner Frau. Und dafür hat er gegenüber ihrem ebenfalls verheirateten Liebhaber Karl (Klaus Gehrke) gleich das richtige Druckmittel an der Hand. So beginnen die Verstrickungen. Denn für ein paar Tage mit Sabrina (Heidi Weigelt) in Istanbul, muss erst einmal Karls Ehefrau Mona (Uta Schorn) möglichst weit in die andere Richtung abgeschoben werden. Nur blöd, dass die keine Lust auf Marrakesch hat, sondern auch auf die Metropole am Bosporus. Und auf wen sollte sie beim Umbuchen im Reisebüro wohl treffen als ausgerechnet auf Sabrina. Die gemeinsame Bekannte Doris aus dem Reisebüro dient schließlich beiden als Alibi-Begleiterin auf ihrer Reise. Tatsächlich aber plant auch Mona ihren Liebhaber mitzunehmen - ja, natürlich, Oscar.

Auf den benachbarten Hotelbalkonen in Istanbul wird das Versteckspiel dann schnell rasant. Etwa beim Anruf der Frauen "zuhause": Selbst für den Muezzin-Ruf im Hintergrund haben die Männer schnell eine Erklärung parat. Für groteske Einwürfe in Richtung Publikum ist Klaus Gehrke zuständig. Karls von allen Seiten gerühmte "Lässigkeit" kommt bei ihm als trockene Art herüber. Selbst seine Wut auf Oscars Einmischung drückt er statt mit Brüllen mit einem gefährlich lauten Flüsterton aus.

Den Oscar dagegen gibt Gert-Hartmut Schreier als Klassenclown, der nicht umsonst zum Comic-Zeichner geworden ist. Überraschungen versucht er, mit übertriebenen Posen zu überspielen. Und als er Monas Versprechen ironisch nachäfft, ist er sich nicht zu schade für einen deutlichen Hüftschwung.

Dabei ist seine eigene Frau in der Darstellung von Heidi Weigelt durchaus die aufgedrehtere, in ihren bunten Hemden und mit der starken Betonung mancher Wörter. Zu höchster Form laufen darin beide Frauen auf, wenn sie sich an ihre angebliche Reisebegleiterin erinnern: "Ach, Doo-riiis!"

Außerhalb dieser Szenen ist Uta Schorns Markenzeichen als Mona eher ein wunderbar abschätziges Lachen. Dazu passt, dass die Figur auch vor Schimpfwörtern nicht zurückschreckt. "Ich bin nicht aggressiv, ich bin ordinär", stellt sie früh im Stück fest. Auch Wortspielereien um "Mustafas Morgenlatte - na, Macchiato natürlich" dürfen nicht fehlen.

Die eigentliche Qualität des Theaterstücks von Autor René Heinersdorff besteht jedoch darin, wie er immer wieder neue Figurenkonstellationen aufeinandertreffen lässt, ständiges Aufschrecken und haarsträubende Ausreden inklusive. Am Ende behaupten die beiden Frauen: "Jetzt haben wir gar nicht den Liebhaber der jeweils anderen getroffen." Unglaubwürdig? Sicher. Aber so witzig!