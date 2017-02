Im Seniorenempfang zeigt sich Gemeinsinn

artikel-ansicht/dg/0/

Wie sorgsam und liebevoll der jährliche Seniorenempfang in der Gemeinde Oberbarnim vorbereitet ist, das rührt Elvira Weißhaupt. Die 63-Jährige aus Ernsthof ist das erste Mal dabei, wenngleich sie sich nicht recht sicher war, ob sie wirklich schon hierher gehört. Doch sie wollte sich nicht ausschließen, sagt sie. Die freundliche Aufnahme - das bestätigt ihre Entscheidung schon.

Im Gewühl der Ankommenden, Senioren aus den vier Ortsteilen, steht Angelika Strohbach, schüttelt Hände, weist den Weg zur Garderobe, zum richtigen Tisch. Bei 92 Anmeldungen hat sie zu tun. Doch sie weiß eine Helfer-Crew hinter sich, die bereits schon mit vorgesorgt hat.

Tochter Mandy, Enkelin Lisa und deren Freundin stehen der Seniorenverantwortlichen der Gemeinde zur Seite, schneiden die mitgebrachten Kuchen und Torten auf, schlängeln sich mit Sektgläsern zu den Sitzplätzen, schenken Kaffee nach. Bürgermeister Lothar Arndt würde ebenso zugreifen wie die anderen Ortsvorsteher Detlef Daubitz, Ralf Hanne und Uwe Steinkamp.

Doch das Ortsoberhaupt erfüllt zunächst andere Aufgaben, hat Gäste wie Amtsdirektor Marco Böttche und Vorgänger Rolf-Dietrich Dammann zu begrüßen, den SPD-Kandidaten zur Bundestagswahl für den Wahlkreis 59 Stephen Ruebsam vorzustellen.Überdies dirigiert er schwungvoll zum Frank-Zander-Titel "Ja wenn wir alle Engel wären ..." die 92 mitsingenden Senioren zwischen gut 60 und gut 80 Jahren.

So beginnt die 12. Auflage des Seniorenempfangs - neben "Tanz in den Sommer" und Weihnachtsfeier das dritte jährliche Treffen aus allen vier Ortsteilen. Etwas zu den 2017 vor der Kommune stehenden Aufgaben zu sagen, lässt sich Arndt indes trotz des Plauderbedürfnisses der Senioren nicht nehmen.

Zwar gebe es noch einen ausgeglichenen Haushalt, berichtet er, doch schweren Herzens habe man sich mangels Förderung von einigen Vorhaben verabschieden müssen: dem Gemeinschaftshaus in Ernsthof wie auch einem weiteren Teil der Oberbarnimer Feldsteinroute.

So aber könne in Eigenregie die energieeffiziente Straßenbeleuchtung in Bollersdorf angegangen werden, was schrittweise fortgesetzt wird. Als Lichtblick stellt Arndt das Baugeschehen im Klosterdorfer Wohngebiet Kiebitzaue dar, wo alle Grundstücke im 2. Bauabschnitt innerhalb eines Jahres vergeben sind. Das bedeutet Einwohnerzuwachs und damit Geldzuweisung vom Land.

Dann ruft er Herbert Malzahn, Siegfried Lorenz, Günther Hacke, Heinz Schulz und Angelika Strohbach nach vorn. "Sie gehören zu denen, die unsere Dörfer zu dem gemacht haben, was sie jetzt sind, und bis heute weiter zugreifen. Ihnen unser Dank."