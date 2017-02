Vorfreude aufs Gemeindehaus

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein besonderes Ereignis steht im Frankfurter Ortsteil Kliestow bevor. Am 25. März wird die ehemalige Turnhalle als Haus der Begegnung wieder eröffnet. Ortsvorsteherin Gudrun Heinrich kündigt noch weitere Höhepunkte im Dorfleben an.

Kleine Schritte: Kliestows Ortsvorsteherin Gudrun Heinrich vor dem sanierten Teilstück der Friedhofsmauer an der Kirche. Die Bauarbeiten sollen in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Leuchtend rot heben sich die Ziegelsteine am neuen Pfeiler der Friedhofsmauer von der schneebedeckten Winterlandschaft ab. Das Sanierungsprojekt, das Kliestows Ortsvorsteherin Gudrun Heinrich vor einem Jahr noch als "Sorgenkind" bezeichnete, hat 2016 tüchtig zugelegt. Der erste Pfeiler und einige Meter Mauer sind geschafft.

"Für die bisherige Ausführung gab es ein Lob der unteren Denkmalschutzbehörde", sagt Gudrun Heinrich zufrieden. In diesem Jahr soll es weitergehen. "Leider sind die finanziellen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, sehr bescheiden. Über weitere Spenden würden wir uns sehr freuen", so die Ortsvorsteherin, der die Weiterführung des Projektes am Herzen liegt, auch im Hinblick auf die anstehende 700-Jahrfeier des Ortsteiles, der 1320 erstmals urkundlich erwähnt wurde. "Bis zum Jubiläum 2020 soll der Bereich um die Kirche ein ansehnliches Bild abgeben", erklärt Gudrun Heinrich.

Allen Turbulenzen im Ortsbeirat zum Trotz zieht sie eine positive Bilanz des vergangenen Jahres: Der Heimatverein, die freiwillige Feuerwehr, die Kirchengemeinde und die Ortsgruppe der Volkssolidarität haben dazu beigetragen, dass viel unternommen und gefeiert wurde. Das Jahr begann mit dem 10-jährigen Bestehen des Kirchenchores. Ein besonderer Höhepunkt war das dritte Herbstfest mit einer Ausstellung historischer Landwirtschaftsgeräte und Traktoren, das rund 300 Besucher anlockte. Die Feuerwehr stellte traditionell den Maibaum auf und organisierte ein Oktoberfest. Viele Kliestower beteiligten sich am Herbstputz und setzten hunderte Krokusse am Ortseingang, an der Kirche, am Kreisel und anderen Stellen ein. Die Fröbel-Kita Schmusebacke organisierte erstmals einen Lampionumzug, an dem sich auch die Fanfarengarde beteiligte. "Das war eine wirklich tolle Idee", so die Ortsvorsteherin.

Weniger gern spricht sie über den Streit um den öffentlichen Spielplatz, der damit endete, dass die 3 000 Euro, die die Stadt dafür eingeplant hatte, anderweitig vergeben wurden. Um eine Lösung herbeizuführen, regte die Grünen-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung erst kürzlich ein Projekt zur Kinder- und Jugendbeteiligung für den Ortsteil an. "Vielleicht finden sich auf diese Weise engagierte Eltern, die die Initiative ergreifen", hofft Gudrun Heinrich.

Für Unmut sorgte im vergangenen Jahr auch der örtliche See: Tausende Fische starben, weil kaum noch Sauerstoff im Wasser vorhanden war. Laut Gudrun Heinrich wird in der Verwaltung ein Konzept erarbeitet, um zu verhindern, dass der See künftig wieder umkippt.

Abgeschlossen werden konnte der Ausbau der alten Turnhalle zu einem Haus der Begegnung - ein Gemeinschaftsprojekt der evangelischen Kirchengemeinde und des Heimatvereins. Die offizielle Weihe und Einweihung der Begegnungsstätte ist für den 25. März geplant. "Endlich bekommen Kirchgemeinde, Heimatverein und Kirchenchor ein schönes Domizil, in dem ganz unterschiedliche Veranstaltungen stattfinden können", freut sich die Ortsvorsteherin.

Für dieses Jahr sind in Kliestow bereits viele Aktivitäten angedacht, darunter das Kirchenkonzert zum Muttertag, im Juni ein Konzert mit Frank Fröhlich in der Kirche samt Lesungen und Sketche zum Lutherjahr, die Radtour ins Blaue im September, eine Weihnachtsfeier für Kinder und erstmals auch eine für Senioren. "Zudem wird es wieder einen Frühjahrs- und einen Herbstputz geben, die Termine richten sich nach der Wetterlage", sagt Gudrun Heinrich.

Die Freiwillige Feuerwehr entzündete im Januar bereits das Neujahrsfeuer, bei dem traditionell die Weihnachtsbäume verbrannt wurden. Das Maibaumaufstellen mit anschließendem gemütlichen Beisammensein wird es ebenfalls wieder geben.

