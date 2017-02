Lichtfenster im Eis für mehr Sauerstoff

artikel-ansicht/dg/0/

Um einem Fischsterben in der Grube vorzubeugen, wurden mit Schneeschiebern Lichtfenster in die vom Schnee bedeckte Eisfläche gearbeitet. "Dadurch kann die Sonne durchdringen, das Eis schmelzen und so dafür sorgen, dass der Sauerstoffgehalt im See steigt", erklärte Mitglied Maik Litwa. Außerdem bekämen die Pflanzen im Wasser wieder mehr Licht - auch dadurch steige der Sauerstoffgehalt. Der Arbeitseinsatz an der Badestelle der Kiesgrube sei notwendig, da es hier keinen Zufluss vom Oder-Spree-Kanal gebe, wie im vorderen Teil der Grube, sagte Dirk Haese, Vorsitzender des Vereins. Hier stehe das Wasser. Beide Grubenbereiche seien durch eine Halbinsel größtenteils voneinander getrennt. "Unser Mitglied Michael Schulz nimmt daher wöchentlich Wasserproben und misst den ph-Wert und Sauerstoffgehalt. Sind die Werte zu schlecht, kommt unsere Feuerwehr, pumpt altes Wasser ab und neues hinzu." Zuletzt sei das vor einer Woche der Fall gewesen, sagte Dirk Haese.

Schnee schieben und Löcher ins Eis hacken müssen Lothar Bartsch und die anderen Mitglieder des Angelvereins Steinhöfel nicht. "Wir haben Glück, der Demnitzer Teich hat einen guten Durchfluss, da bleibt immer ein Kanal frei", sagt der Vereinschef. Selbst als neulich Bäume weggeräumt wurden, die der Biber gefällt hat, habe das Eis noch nicht getragen, musste sehr vorsichtig vorgegangen werden. Ein weiterer Arbeitseinsatz ist schon geplant: Am 25. Februar am Hänschensee.

So wie in Spreenhagen sind auch die Teiche der Forellenanlage Klein Wall in Grünheide mit Eis bedeckt. "Da der Wasserpegel durch Strömung und einen gewissen Ablauf ständig schwankt, darf das Eis von Anglern und uns Mitarbeitern nicht betreten werden", sagt Thomas Mandrek. Kapitale Karpfen, Welse und Störe wurden im Vorfeld abgefischt.