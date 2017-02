Brückenschlag über mehrere Jahrhunderte

artikel-ansicht/dg/0/

Nachdem das Moderatoren-Duo Elise Müller und Lennard Keltner die Veranstaltung eröffnet hatte und die ersten technischen Schwierigkeiten überwunden waren, sorgte der sehr talentierte Lukas Dockhorn in Zusammenarbeit mit der Moderatorin für das erste Highlight des Abends. Gesanglich ging es dann auf gleichem Niveau weiter - Jasmin Telker bot mit Unterstützung durch Philine Keitel am Piano den Song "If I ain't got you". Dem Song von Alicia Keys schloss sich wiederum eine Sinfonie von Frédéric Chopin an. Über 150 Jahre Musikgeschichte wurden allein in dieser kurzen Zeit überbrückt. Franziska Goworek ließ bei ihrem Können am Klavier gerade das ein oder andere Elternteil staunen.

Ähnlich ging es im Programm weiter. Von Pocahontas über Samba bis zu aktuellen Songs wie "Cheerleader" waren viele Genres vertreten. Man darf natürlich nicht von jedem Auftritt eine top choreografierte und stimmlich perfekte Show erwarten, doch trotzdem waren sich alle Schüler ihrer Rolle bewusst und bereiteten den Zuschauern einen unterhaltsamen Abend.

Leider wurde das Motto, ganz genau genommen, dann doch nicht eingehalten. Denn viele der vertretenen Stücke und Original-Interpreten stammen aus dem Vereinigten Königreich und den USA. Internationale Vielfalt suchte man da also teilweise vergebens. Dennoch war es ein gelungener Abend, der gerade zum Vor-Finale seinen Höhepunkt fand. Die beiden ausführenden Musiklehrer des Gymnasiums, Tobias Penzel und Jakob Fraatz, schickten das bestmögliche Aufgebot der zwölften Jahrgangsstufe auf die Bühne. Der Musikkurs 12 unter der Leitung Penzels gab "For the longest time" zum Besten, gefolgt von einem großartig interpretierten Jailhouse-Rock-Medley des von Fraatz geleiteten Kurses. Als Schlusspunkt der Veranstaltung fungierte ein Auszug aus dem Musical "Linie 1", welches im März seine Premiere im Bürgerhaus hat.

Bei der Danksagung der beiden Musiklehrer wollte Jakob Fraatz zu einem spektakulären Sprung auf die Bühne ansetzen, scheiterte dabei ebenso spektakulär. Die eine Hälfte der Zuschauer lachte amüsiert-erschrocken auf, die andere war geschockt. Doch Fraatz meldete sich per Mikrofon und teilte lakonisch mit: "Ich bin noch am Leben." So konnte jeder der Gäste mit einem erleichterten Lächeln im Gesicht den Konzertsaal verlassen.