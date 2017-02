Sophienthaler Apfelpunsch und Wettkampfpläne

artikel-ansicht/dg/0/

Sophienthal (ir) "Wir wollten extra früher anfangen, damit die Kinder dabei sein können. Und nun sind so viele von ihnen krank", bedauert Velten Förster. Der Vize-Chef der Sophienthaler Ortsfeuerwehr betreute am Sonnabend den Getränkestand im Partyzelt mit, das gegenüber vom Gerätehaus aufgebaut worden war. Es gab selbst gemachten, herrlich heißen Apfelpunsch mit und ohne "Schuss". Ein paar Meter weiter waren am Feldrand die abgetakelten Weihnachtsbäume aus dem Dorf fürs letzte Neujahrsfeuer des Jahres in der Seelower Region aufgeschichtet. Eingesammelt hatten Mitglieder der Ortswehr die Bäume schon ein paar Tage zuvor. Der Treff am Neujahrsfeuer hat für die Feuerwehrleute um Ortswehrführer Silvio Zachau ein Jahr eröffnet, in dem es etwas ruhiger zugehen soll als im vorigen, dem Sophienthaler Jubiläumsjahr. "Der Termin für unseren Championscup steht - der 20. Mai", nennt Zachau das wichtigste feuerwehrsportliche Datum im Veranstaltungskalender seiner Wehr. Traditionell werden die 13 Einsatz- und fünf Nachwuchskräfte der Ortswehr die Sophienthaler am Ostersonnabend auch wieder ans Osterfeuer einladen. Zu Pfingsten sind sie Gäste der 110-Jahrfeier der Letschiner Feuerwehr.