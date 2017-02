Schmuck gestohlen

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Bislang unbekannte Täter sind am Freitag in ein Wohnhaus in der Warschauer Straße eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in Schöneiche in den Nachmittagsstunden. Zunächst sei die Terrassentür aufgehebelt, dann das Haus betreten und durchwühlt worden. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher Schmuck mit - die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1 500 Euro. Der oder die Täter versuchten danach noch, in das Nachbarhaus einzudringen, was jedoch nicht gelang. Die Polizei nahm Anzeigen auf, Kriminaltechniker sicherten Spuren. Auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.