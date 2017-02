Bläser beweisen langen Atem

artikel-ansicht/dg/0/

Der Probenraum ist nicht voll besetzt. Kein Wunder: Es sind Winterferien, zudem ist die Erkältungszeit noch nicht vorüber.

Nichtsdestotrotz haben die anwesenden Musiker auf den blauen Stühlen im Gemeindehaus Schulzendorf Platz genommen. Einige richten die Mundstücke an ihren Blasinstrumenten zurecht, andere kramen ihre Notenblätter heraus. Dann tritt Horst Massierer, Leiter des Tanz- und Blasorchesters Schulzendorf, vor die Gruppe und hebt leicht seinen Arm. Einen Moment später tönt volkstümliche Blasmusik durch den Raum. Übung macht den Meister. "Bei uns wird genau Buch geführt, wer bei den Proben war", sagt Horst Massierer. Präzision ist ihm wichtig, denn immerhin hat sich das Blasorchester mit seinem mittlerweile 65-jährigen Bestehen einen Namen gemacht. Nicht nur im Oderland, sondern im ganzen Land Brandenburg und darüber hinaus. Die "fahrenden Musiker" waren bereits in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie in zahlreichen europäischen Ländern unterwegs. Einen Ort in Europa werden sie auch in diesem Jahr wieder ansteuern: Calella im Nordosten Spaniens. "Dort besuchen wir seit einigen Jahren das zweitgrößte Oktoberfest", erzählt Horst Massierer, der seit 1953 Mitglied des 25-köpfigen Orchesters ist. "Unsere Musiker kommen aus vielen Städten", so der 77-Jährige. Etwa aus Wriezen und Schulzendorf, Bad Freienwalde, Strausberg, Eberswalde und sogar aus Berlin. "Dazu kommen weitere 50 Mitglieder im Hintergrund, die sich um Förderung, Organisation und unsere Reisen kümmern", sagt Leiter des Orchesters.

Zu der wöchentlichen Probe im Gemeindehaus Schulzendorf finden sich meist zwischen 18 und 20 Musiker ein, sagt Massierer. Um den Zusammenhalt unter ihnen beizubehalten und zu festigen, fährt die Gruppe einmal im Jahr nach Polen. Eine Fahrt, die bei rund 50 Orchester-Auftritten im Jahr auch mal auf andere Gedanken als Blasmusik bringen soll. In diesem Jahr soll es nach Kolberg gehen.

Mit 300 Titeln im Repertoire unterscheiden sich die Musiker von anderen Orchestern. Die erhebliche Zahl der Musikstücke ermöglicht es den Schulzendorfern, ihr Programm je nach Anlass anzupassen. Eine Fähigkeit, auf die Horst Massierer zurecht stolz ist. Um dieses Repertoire auch tadellos abzurufen, heißt es nun: Weiter proben!

