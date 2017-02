Wilke fordert klare Prioritäten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitag und Sonnabend beraten die Stadtverordneten in einer ersten Klausurtagung über die wichtigsten Eckpunkte im Haushalt 2017. Die Umsetzung von Auflagen der Kommunalaufsicht sowie die geplanten Bauinvestitionen werden dabei am ersten Tag im Fokus stehen. Der zweite Teil der Haushaltsklausur widmet sich unter anderem dem Personalentwicklungskonzept sowie der Jahresrechnung 2010. Diese liegt immer noch nicht vor, ist jedoch Voraussetzung für eine Prüfung und Genehmigung des Etats.

Im Vorfeld hat René Wilke eine veränderte Prioritätensetzung bei der Erarbeitung der finanziellen Rahmenbedingungen für die Stadt angeregt - der Linken-Fraktionschef und Landtagsabgeordnete wird nach seinem schweren Fahrradunfall im Dezember voraussichtlich am Freitag erstmals wieder an einer Sitzung teilnehmen können. Wilke plädiert für eine Kurskorrektur bei der Haushaltsplanung. Einen Fahrplan mit jeweils einer Priorität in den nächsten vier Jahren stellt er sich vor. "Wir werden ansonsten wieder versuchen, immer vielen ein wenig zu geben. Das ist Flickschusterei. Daher sollten wir den Mut haben, jedes Jahr mindestens eine Priorität beispielsweise bei der Auflösung des Reparaturstaus zu setzen", betont Wilke. Das könne der Straßenbau sein oder auch die dringend notwendige Instandhaltung der Elektroanlagen in der Konzerthalle. Von der Rathausspitze erwartet er Vorschläge.

René Wilke plädiert auch für eine weitere Kurskorrektur: "Die Bürger müssen wieder mehr beteiligt werden an den steigenden Einnahmen der Stadt." So erhalte Frankfurt 2017 vom Land zusätzlich zwei Millionen Euro Schlüsselzuweisungen. 500 000 Euro sollten in den Schuldenabbau fließen. "Die Stadt braucht jedoch ebenfalls einen Haushalt der zeigt, dass wir auch Geld in die Hand nehmen, um die Attraktivität und Lebensqualität unserer Stadt zu steigern, um die Menschen hier zu entlasten, Kosten zu senken und Angebote zu stützen, die wichtig für das Gemeinwohl sind", betont Wilke. Bei steigenden Einnahmen dürfe es in der Haushaltsdebatte daher nicht ausschließlich um Konsolidierung und Kürzungen gehen. "Bürger an den steigenden Einnahmen zu beteiligen, ist wichtig für ein gutes Klima in der Stadt", sagt Wilke.

Die Kämmerei plant im Haushalt 2017 mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 241 Millionen Euro und Erträgen von 234 Millionen Euro. Ab dem Haushaltsjahr 2018 will die Stadt erstmals wieder schwarze Zahlen schreiben.