Gedenken an einen Unbeugsamen

Im Mittelpunkt stand mit Dietrich Bonhoeffer einer derjenigen, die auch und gerade nach der Machtergreifung der Nazis kritisch ihre Stimme erhoben - und dafür mit dem Leben bezahlten. 111 Jahre wäre der in Breslau geborene lutherische Pfarrer genau an diesem Tag geworden.

Doch nicht nur an ihn, wenige Wochen vor Kriegsende am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg ermordet, wurde auf vielfältige Weise erinnert. Der noch in Sichtweite befindliche 27. Januar, nationaler wie internationaler Holocaust-Gedenktag, spielte mit dem Vermächtnis von sechs Millionen jüdischen Opfern des brutal ausgelebten Rassenwahns eine Rolle.

Innehalten, die Opfer nicht vergessen und Lehren ziehen für das Heute, Mensch bleiben in größter Bedrängnis und dunkelster Zeit - das war die Botschaft jenes etwa 70-minütigen Programms, das Johanna Arndt zusammengestellt hatte und darbot.

Aus Liedern und Gedichten, Zitaten und Biografischem, Betrachtungen und einer Erzählung aus der Feder des gleichfalls anwesenden Petershagener Autors Klaus Körner.

"Ich glaube an den einen Gott, blind für Hautfarben, den Schöpfer einer bunten Menschheit ...", fand sich in dem bunten Reigen beispielsweise auch das alternative Glaubensbekenntnis des methodistischen Pfarrers und ersten simbabwischen Präsidenten Canaan Banana.

Außerdem hörten die Besucher mehrere Werke des Liedermachers Gerhard Schöne, der alten Chorälen wie "Ich bin ein Gast auf Erden" neue, kritisch-aufrüttelnde Texte verpasst hat. Ebenso ein jiddisches Wiegenlied oder "Dos Kälbel", verfasst von Jizchak Katzenelson, der am Aufstand im Warschauer Ghetto beteiligt war. Ergänzt um Mascha Kalékos "Im Exil", vom Verlust der Heimat erzählend.

Bonhoeffer, 1939 in New York auf Besuch, wo er von der tiefen Spiritualität der Schwarzen fasziniert war, hätte in den USA bleiben können, so Johanna Arndt. Doch "er wollte sein Volk in der Stunde der Versuchung und Schande nicht allein lassen", wie als Satz über dem Nachmittag prangte.

70 Minuten voller Nachdenklichkeit, aber auch Ermunterung. Persönlicher Mut gegen Verzweiflung, Aufbegehren der Menschlichkeit, damals wie als Impuls für heute.