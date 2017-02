artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Gerade akademischen Berufen im technisch/wissenschaftlichen Umfeld sind spezielle Methoden und Praktiken zueigen, die die Umwelt und die Gesellschaft direkt verändern, aber auch die Art "die Welt zu sehen" derjenigen beeinflussen, die diese Berufe ausüben. Das neue Studienfach "Künstlerische Forschung" (KF) im Master-Bereich der Technischen Hochschule Brandenburg soll dabei helfen, hierfür ein besseres Bewusstsein zu schaffen. Und zwar durch die Vermittlung einer Methodik zur Sensibilisierung für meistens nicht wahrgenommene Eigenheiten der Dinge und Sachverhalte selbst. Konkret werden im theoretischen Teil des Unterrichts methodische Anleihen bei der Phänomenologie Edmund Husserls gemacht. Es werden künstlerische Übungen und Analysen der Werke ausgewählter Künstler, wie John Cage (Musik) oder Masaoka Shiki (Haikus) durchgeführt. All das soll die künstlerisch Forschenden zu einem erweiterten Blick auf ihr eigenes Fachgebiet verhelfen. Zudem sollen die Studierenden durch die Erschaffung und Präsentation eines eigenen künstlerischen Werkes anderen Menschen ermöglichen, auch an ihren neu gewonnenen Erkenntnissen teilzuhaben. Ein Einblick in die studentischen künstlerischen Projekte dieses Semesters wird am 7. Februar in einer öffentlichen Vortragsveranstaltung im Archäologischen Landesmuseum gegeben. Ab 15.30 Uhr im Priorsraum im Pauli Kloster, Neustädtische Heidestraße 28. Der normale Museumseintritt von 5 Euro (erm. 3,50 Euro) berechtigt an dem Veranstaltungstag dazu, sowohl dem Vortrag beizuwohnen, als auch vorher die Dauerausstellung zu besuchen.