Brandenburg (MZV) (red) Interessante Einblicke gewährt die Foto-Ausstellung "Freiwillig engagiert in Brandenburg an der Havel" des Freiwilligenzentrums. Sie macht Menschen im ehrenamtlichen Einsatz in einer Vielzahl von Bereichen sichtbar. Neben bekannten Ehrenämtern werden auch Bereiche freiwilligen Engagements gezeigt, die weniger geläufig sind. So ist u. a. eine Freiwillige mit Behinderung zu sehen, die sich als Lesepatin engagiert. Es wird gezeigt, wie Ehrenamtliche des Therapiehundevereins Kindern den richtigen Umgang mit dem Hund näherbringen, auch Einblicke hinter die Kulissen der Kinder-Ruder-Regatta werden gewährt.