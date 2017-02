Beratung für Gründer

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Gründer und die, die es werden wollen, können sich am Dienstag beraten lassen. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich über Voraussetzungen und den Weg in die Selbständigkeit informieren wollen, auch wenn die Gründungsidee noch nicht vollständig ausgeprägt ist. Von 13 bis 15 Uhr wird ein Tutor im Beratungsraum 5 im Wriezener Rathaus vor Ort sein.