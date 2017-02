Erst einen Likör und dann ins Wasser

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei zwei Grad Wassertemperatur machten am Sonnabend die Helenesee-Löwen erneut ein Bad in ihrem See. Jeden Sonnabend um 14 Uhr treffen sie sich, egal bei welcher Wassertemperatur. Zugefroren ist der See inzwischen nicht mehr.