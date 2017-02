Mitglieder der Fachausschüsse berufen

artikel-ansicht/dg/0/

Podelzig (MOZ) Es war ein Versuch, der nun beendet wurde: Der Vorbereitende Fachausschuss, den die Gemeindevertretung nach der Kommunalwahl 2014 als einzigen Ausschuss gebildet hatte, ist in der jüngsten Beratung der Podelziger Abgeordneten aufgelöst worden. Dafür wurden wieder drei Fachausschüsse gebildet und deren Mitglieder berufen.

Dem Bau- und Ordnungausschuss gehören Mike Wissmann als Vorsitzender sowie die Abgeordneten Reinhard Tietz und Mike Jahn und Eike Schwarzbach sowie Ulf Gläsner als sachkundige Einwohner an. Den Finanzausschuss leitet Vize-Bürgermeister Thomas Mix. Ihm gehören die Abgeordneten Alfred Nowak und Dr. Steffen Steiner sowie die sachkundige Einwohnerin Marina Hantke an. Der am stärksten besetzte Ausschuss ist der von Iris Marggraf geleitete Sozialausschusses. Ihr zur Seite stehen die Gemeindevertreterinnen Karin Schwander und Claudia Netzker, Bürgermeisterin Angelika Knispel und die sachkundigen Einwohnerinnen Doreen Mittelstädt-Grützke und Vivian Hetke.

Die Ausschüsse ersetzen die bisherigen Arbeitsgruppen. Deren Nachteil war, dass keine Mitarbeiter der Amtsverwaltung an den Beratungen teilgenommen haben.